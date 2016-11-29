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ضبط «مستريح» جديد بالبحيرة استولى على 80 مليون جنيه

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ضبط «مستريح» جديد بالبحيرة استولى على 80 مليون جنيه ضبط «مستريح» جديد بالبحيرة استولى على 80 مليون جنيه

اللواء علاء الدين شوقى مساعد وزير الداخلية لأمن البحيرة

تمكنت الأجهزة الأمنية  بالبحيرة، اليوم، بإشراف اللواء علاء الدين شوقى مساعد وزير الداخلية لأمن البحيرة، وبرئاسة اللواء محمد خريصة مدير إدارة البحث الجنائى، من القبض على مستريح مركز أبو المطامير، والمتهم بالاستيلاء على 80 مليون جنيه من الأهالى لتوظيفها فى تجارة الزيت الرجيع، مقابل حصولهم على أرباح شهرية.

وترجع  حداث الواقعة عندما توافد عدد من الضحايا على ديوان مركز شرطة أبو المطامير، بتاريخ الأول من مارس الماضى لتحرير محاضر ضد أحد الأشخاص بالنصب عليهم والاستيلاء منهم على قرابة الـ80 مليون جنيه، ووفقًا لتصريحات الأهالى، أنه فر هاربًا من محل إقامته، وتم تحرير المحضر رقم 1980 إدارى مركز شرطة أبو المطامير، ضد “سامح.م.ع.ا” بالنصب عليهم فى مبلغ 80 مليون جنيه.

وقال الضحايا الذى بلغ عددهم حتى الآن 25 شخصا إن المستريح حصل على المبالغ منذ أحداث ثورة 25 يناير، لتشغيلها لهم فى تجارة الزيت الرجيع مقابل الحصول على ربح ثابت شهرى، وأوضحوا أنهم فوجئوا منذ عدة أيام بهروب المتهم.

وتمكن ضباط المباحث بمركز شرطة أبو المطامير برئاسة الرائد ماجد الحبشى رئيس المباحث من ضبط المتهم، وجار تحرير محضر بالواقعة والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

 

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