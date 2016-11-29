انقطاع المياه عن 20 منطقة بالقاهرة لمدة 12 ساعة بعد غد الخميس

كتب أحمد حسن

أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة، انقطاع المياه عن 20 منطقة بالمحافظة، ومنها " الآمن الوطنى – جامعة الأزهر والمدن الجامعية بنين وبنات – امتداد رمسيس 1 ، 2 ، 3 – وزارة المالية – تعاونيات الجبل الأخضر – معسكرات الأمن المركزى - أحمد شوقى – شريف السباعى – ضباط الصف- نادى الشرطة – فندق الماسة – أرض المعارض – استاد القاهرة – قاعة المؤتمرات – الحى السادس التابع لحى غرب مدينة نصر - الحى السابع" لمدة 12 ساعة اعتبارا من الساعة الخامسة مساء بعد غد الخميس، وحتى الخامسة صباح الجمعة، بسبب تعديل مسار خطوط المياه المتعارضة مع أساسات محور امتداد الفنجرى تقاطع طريق النصر.

وتهيب الشركة فى بيان لها اليوم الثلاثاء، بالمواطنين، وأصحاب المخابز، والمستشفيات، بتدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترة الانقطاع، مع توفير سيارات مياه صالحة للشرب تتواجد بالمناطق المتأثرة.