أخبار عاجلة

دقيقة حداد على أرواح ضحايا كنيستي "مارجرجس والمرقسية" بختام المسابقة العالمية للقرآن -
رئيس الوزراء يبحث مع سفير إندونيسيا تعزيز التعاون في مختلف المجالات -
درية شرف الدين عن تشكيل الهيئات الإعلامية: "فاتحة خير" -
رئيس "تشريعية النواب": محاكم أمن الدولة تفصل في قضايا الطوارئ -
استشهاد رئيس مباحث بطلق ناري من سلاحه بأسيوط -
كتل خرسانية «كيف تحولت المهندسين إلى كتل خرسانية» -
هل تنهي «التجربة الإيطالية» معضلة المرور في مصر؟ -
صور| افتتاح وحدة الإذابة السريعة للجلطات المخية بجامعة المنصورة -
صور| محافظة سوهاج تستعد لاستقبال أقماح الموسم الجديد -
عبد الرحيم علي: طُلب منا تغيير عناوين «البوابة».. وموقف «الصحفيين» مخزي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. المال والاعمال
  4. أونا

سموحة يقتنص تعادلًا مثيرًا من بتروجيت في الدوري المصري

Google+ Print
سموحة يقتنص تعادلًا مثيرًا من بتروجيت في الدوري المصري سموحة يقتنص تعادلًا مثيرًا من بتروجيت في الدوري المصري

حقق فريق سموحة تعادلًا غاليًا في مباراته أمام فريق بتروجيت، بعد التعادل بهدفين في المباراة التي اقيمت على ملعب السويس الجديد، في إطار منافسات الأسبوع الـ 12 من عمر مسابقة الدوري الممتاز.

وافتتح حمدي فتحي لاعب بتروجيت التسجيل بعد انطلاق صافرة البداية، وسجل لاعب وسط بتروجت مصطفي شبيطة في الدقيقة 19 الهدف الثاني لفريقه.

وضغط فريق سموحة بقوة على دفاع بتروجيت بعد أن تأخروا بهدفين من أجل تعديل النتيجة، حيث تمكنوا في الدقيقة 22 من الحصول على ركلة جزاء أحرزها اللاعب أحمد نبيل “مانجا” في الشباك، وفي الدقيقة 41 نجح المهاجم أحمد حسن مكي في إدراك هدف التعادل عن طريق ركلة جزاء أخرى.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا