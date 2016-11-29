سموحة يقتنص تعادلًا مثيرًا من بتروجيت في الدوري المصري

حقق فريق سموحة تعادلًا غاليًا في مباراته أمام فريق بتروجيت، بعد التعادل بهدفين في المباراة التي اقيمت على ملعب السويس الجديد، في إطار منافسات الأسبوع الـ 12 من عمر مسابقة الدوري الممتاز.

وافتتح حمدي فتحي لاعب بتروجيت التسجيل بعد انطلاق صافرة البداية، وسجل لاعب وسط بتروجت مصطفي شبيطة في الدقيقة 19 الهدف الثاني لفريقه.

وضغط فريق سموحة بقوة على دفاع بتروجيت بعد أن تأخروا بهدفين من أجل تعديل النتيجة، حيث تمكنوا في الدقيقة 22 من الحصول على ركلة جزاء أحرزها اللاعب أحمد نبيل “مانجا” في الشباك، وفي الدقيقة 41 نجح المهاجم أحمد حسن مكي في إدراك هدف التعادل عن طريق ركلة جزاء أخرى.