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ضبط متهم بارتكاب وقائع سرقة للمنازل بالتجمع الأول

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ضبط متهم بارتكاب وقائع سرقة للمنازل بالتجمع الأول ضبط متهم بارتكاب وقائع سرقة للمنازل بالتجمع الأول

 

المتهم

كتب -أحمد أبوالحسن

تمكنت وحدة مباحث قسم شرطة التجمع الأول  بقيادة كلٍ من الرائد تامر عبدالشافى والرائد محمود أبوالحسن من ضبط عادل إ ع 24 عاما لقيامه بارتكاب سرقات مساكن بأسلوب “كسر الباب”.

وعقب إعداد الأكمنة اللازمة تمكنوا من ضبطه حيث أقر بأنه وراء ارتكاب حادثتى سرقة بذات الأسلوب.

وأقر المتهم بسرقة هاتف محمول و مبلغ مالى يقدر بـ7000جنيه وساعة من داخل مسكن محمد أ ع 51 عاما مهندس، و سرقة  أكثر من 200 ألف جنيه من داخل مسكن ألفت م ح 79 عاما ربة منزل.

وتم  ضبط كافة المسروقات بإحدى الشقق المستأجرة، حيث تعرف المجني عليهم على المضبوطات.
> وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيق.

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