ضبط متهم بارتكاب وقائع سرقة للمنازل بالتجمع الأول

كتب -أحمد أبوالحسن

تمكنت وحدة مباحث قسم شرطة التجمع الأول بقيادة كلٍ من الرائد تامر عبدالشافى والرائد محمود أبوالحسن من ضبط عادل إ ع 24 عاما لقيامه بارتكاب حوادث سرقات مساكن بأسلوب “كسر الباب”.

وعقب إعداد الأكمنة اللازمة تمكنوا من ضبطه حيث أقر بأنه وراء ارتكاب حادثتى سرقة بذات الأسلوب.

وأقر المتهم بسرقة هاتف محمول و مبلغ مالى يقدر بـ7000جنيه وساعة من داخل مسكن محمد أ ع 51 عاما مهندس، و سرقة أكثر من 200 ألف جنيه من داخل مسكن ألفت م ح 79 عاما ربة منزل.

وتم ضبط كافة المسروقات بإحدى الشقق المستأجرة، حيث تعرف المجني عليهم على المضبوطات.

> وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيق.