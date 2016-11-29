على هامش ملتقى المحبة والسلام.. تونس تحتضن ليلة عمانية

تونس - محمد سعد

احتضنت تونس مساء أمس احتفالية عمانية خاصة بمناسبة العيد الوطنى لسلطنة عمان، بمدينة الحمامات التونسية الشهيرة سياحيا وذلك على هامش ملتقى المحبة والسلام .

وبحضور رئيس الوفد العمانى السفير عبد الله الحوسنى وعبد القادر عسقلان عضو مجلس إدارة مؤسسة أريج للاستثمار ومجموعة من رجال وسيدات الأعمال العمانيات والخليجيات والعرب ومنهن الدكتورة هدى يسى، رئيسة اتحاد المستثمرات العرب، وشهدت الأمسية العديد من الفقرات الثقافية والترفيهية .

بدأ الحفل بالسلام السلطانى العمانى، بعد ذلك بدأت المذيعتان المتألقتان دلال القاسمى من تونس ونوال الدرويش من الكويت بتقديم فقرات الحفل، والتى اشتملت على كلمة السفير الشيخ عبد الله الحوسنى مبتهلا حديثه بالشكر لدولة تونس الشقيقة والحضور الكرام واللجنة المنظمة لهذه الأمسية.

وذكر مختصرا الإنجازات التى تحققت فى سلطنة عمان منذ بداية النهضة وحتى تاريخنا هذا، معربا عن سعادته بالحضور والمشاركة والتمثيل الكبير من السلطنة .

بعد ذلك بدأت فقرات الحفل بعرض فيلم وثائقى عن سلطنة عمان والمعالم الطبيعية والسياحية بها والتطور العمرانى فى ظل قيادة حكومة سلطنة عمان الحكيمة .

تلى ذلك وصلة شعرية للشاعر العمانى عامر الحوسنى والذى اتحف الحضور بقصائده المتميزة باللهجة العمانية واتحف الحضور بهذه القصائد .

وقدمت الدكتورة زبيدة البلوشى ورقة سلطت الضوء من خلالها على دور المرأة العمانية فى الماضى والحاضر والتطوير ودورها فى المجتمع المدنى ومشاركاتها فى المؤتمرات والحافل الدولية وما وصلت إليه من نجاحات قيادية سياسياً واقتصادياً واجتماعياً .

وكان للبنت الفلسطينية حضوراً مشاركاً من خلال بيت القصيد وتغنت بشعر من أرض الحجارة وألقتها الدكتورة مها المصراوى، وتوالت الفقرات بقصيدة للشاعر التونسى المخضرم محمد المثلوثى .

واختتم الحفل بعرض أزياء مميز للمصممة العمانية فتحية العميرية بعروضها المتميزة وبألوانها الزاهية لعروض الأزياء العمانية من مختلف مناطق السلطنة، كما قام الشيخ عبد الله الحوسنى بتكريم المشاركين .

جانب من الحضور