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رئيس وزراء اليمن يصل عدن قادمًا من الأردن

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رئيس وزراء اليمن يصل عدن قادمًا من الأردن رئيس وزراء اليمن يصل عدن قادمًا من الأردن

>كتب مصطفى عنبر

وصل رئيس الوزراء اليمنى الدكتور أحمد عبيد بن دغر صباح اليوم الثلاثاء إلى العاصمة المؤقتة عدن برفقة عدد من وزراء حكومته.

ووجه الدكتور بن دغر –وفقا لوكالة الأنباء اليمنية الرسمية (سبأ)- التهنئة الحارة للشعب اليمنى بمناسبة حلول الذكرى التاسعة والأربعين للاستقلال الوطنى، التى تأتى فى ظل ظروفًا استثنائية، وحالة حرب تشنها القوى الإنقلابية الحوثى وصالح.

كما حيا رئيس الوزراء اليمنى أبطال الاستقلال والمناضلين الأوائل الذى سطروا بتضحياتهم تاريخًا مجيدًا، تتويجًا لثورة الرابع عشر من أكتوبر، وتعزيزًا للإرادة الوطنية، ولقيم الجمهورية والوحدة ووضعوا البلاد على طريق الحرية والاستقلال، حسب قوله.

وأكد الدكتور بن دغر، أن مستمرة فى تطبيع الحياة العامة فى المحافظات المحررة، ورفع مستوى أداء الخدمات العامة، وتذليل كافة الصعوبات أمام المنظمات الدولية والإنسانية من أجل وصول المساعدات الأغاثية إلى جميع المحافظات الجمهورية دون استثتاء.

وأضاف رئيس الوزراء "تعرضت الدولة لدمار شبه كامل، وخاصة المؤسسة المالية والإدارية، وبحمد الله وبحسن قيادة الرئيس عبدربه منصور هادى استطعنا الخروج من هذه الأزمة"، موضحًا أن عودته إلى عدن سوف تساعد على إعادة الاعتبار للعمل المشترك ومؤسسات الدولة.

وتابع "ستباشر سبع لجان وزارية أوامر صرف رواتب القوات المسلحة والأمن فى عموم محافظات الجمهورية، وقد وفرنا المال اللازم وقمنا بالإجراءات الضرورية للبدء بتسلمها، كما تجرى ترتيبات عاجلة لصرف مخصصات الربع الثالث للطلبة المبتعثين للخارج، واللجنة المشكلة برئاسة نائب رئيس الوزراء تعكف على إنجاز مهمتها وتقديم تقريرها إلى رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء".

ونوة رئيس الوزراء إلى أن الايام القادمة ستشهد تحسناً في توفير الخدمات وتطبيع الأوضاع، وستتحسن الملاحة الجوية إلى مطار عدن، كما ستعود الملاحة الجوية لمطار الريان قريبًا"، حيث تقتضى الضرورة القصوى والمصلحة العامة وحاجة مواطنى عدن وحضرموت وتعز وبقية المحافظات اليمنية الأخرى فتح أجوائهما للملاحة، واستقبال الخطوط الدولية بانتظام.

وتأتى عودة رئيس الوزراء إلى العاصمة الموقتة عدن بعد أن غادرها قبل أيام فى زيارة رسمية إلى المملكة الأردنية الهاشمية التقى خلالها برئيس الوزراء الأردنى هانى الملقا، جرى خلالها بحث العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين وسبل تعزيزها، كما قام بزيارة أخرى إلى العاصمة الرياض التقى خلالها بعدد من السفراء الأجانب والعرب جرى خلالها مباحثات حول مستجدات الأزمة اليمنية وآخر التطورات السياسية.

كان فى استقبال رئيس الوزراء اليمنى نائب رئيس الوزراء ووزير الداخلية اللواء حسين عرب، ومحافظ عدن اللواء عيدروس الزبيدى، ومحافظ لحج ناصر الخبجى، ووزير السياحة محمد قباطى، ووزير الزراعة أحمد الميسرى، ووزير التعليم العالى حسين باسلامة، ووزير الأوقاف أحمد عطية، ونائبو وزراء الإدرارة المحلية حسين منصور، والتخطيط والتعاون الدولى نزار باصهيب، والصناعة سالم سلمان، ورئيس جامعة عدن الدكتور الخضر الأصور، وعدد من قيادات السلطة المحلية فى محافظة عدن.


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