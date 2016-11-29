تيم حسن لمنتج «الهيبة»: كلامك محترم في توقيته وفحواه

شكر النجم السوري تيم حسن، على صفحته الشخصية في “توتير” منتج مسلسله الأخير “الهيبة”، صادق الصباح، على إشادته الأخيرة بخياراته الفنية، مبديًا سعادته بكلام الصباح “المحترم في توقيته ثم فحواه” على حد تعبير تيم.

وكان المنتج صادق الصباح، أكد في تصريحات صحفية أنه يثق للغاية في اختيارات النجم السوري تيم حسن”، مشيرًا إلى أن “تيم نجم كبير يعرف من أين تأكل الكتف”، ولفت الصباح إلى أن “تيم يضيف لأي دور يسند إليه، وهذا تم ملاحظته من خلال منذ قدم مسلسل “الملك فاروق”، والذي حقق نجاحًا كبيرًا للغاية، في مصر ومختلف الدول العربية، مرورًا بشخصياته في المسلسلات التي قدماها معاً خلال السنوات الفائتة؛ تيمور تاج الدين في “تشيللو”، و”ميار” في “نص يوم”، والتي يضع عليها تيم عادة لمساته الخاصة به على الشخصيات المرسومة على السيناريو، ويحولها إلى لحم ودم”.

ورد النجم تيم حسن عبر صفحتيه الشخصيتين في “توتير” و”فيس بوك”، على كلام الصباح ” ‬ثقتكو وثقتي بك للعمل الثالث بيننا هما ركيزة، ‬والعمل مع مجموعة فنية متعاونة يَنظمها المتميز سامر برقاوي بين مجموعة انتاجية تتعلم منك التقدير والاحترام ركيزة ثانية تسعدني أيضًا”.

ووصف الصباح، مسلسل “الهيبة” بالمفاجأة، مؤكدًا أن “قصة المسلسل دقيقة للغاية، وتتطلب بعض التكتم، وسوف تثير جدلاً على مستوى الشارع العربي”، فيما قال تيم حسن في معرض تحيته للصباح أن ” مسلسل يتطلع لكثير من الجهد والله الموفق”.

ويذكر أن المنتج صادق الصباح كان أعلن أن هناك عدة مشاريع فنية ستجمعه بالنجم تيم حسن بعد الانتهاء من تصوير مسلسل “الهيبة”، بينها، عمل مصري كبير سيكون تيم بطله.