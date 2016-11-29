انقطاع المياه عن 20 منطقة بالقاهرة لمدة 12 ساعة الخميس المقبل

أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة، انقطاع المياه عن 20 منطقة بالمحافظة، ومنها ” الآمن الوطنى، وجامعة الأزهر والمدن الجامعية بنين وبنات، وامتداد رمسيس 1 ، 2 ، 3 ، ووزارة المالية، وتعاونيات الجبل الأخضر، ومعسكرات الأمن المركزى، وأحمد شوقى، وشريف السباعى، وضباط الصف، ونادى الشرطة، وفندق الماسة، وأرض المعارض، واستاد القاهرة، وقاعة المؤتمرات، والحى السادس التابع لحى غرب مدينة نصر، والحى السابع”، وذلك لمدة 12 ساعة، اعتبارًا من الساعة الخامسة مساء بعد غد الخميس، وحتى الخامسة صباح الجمعة، بسبب تعديل مسار خطوط المياه المتعارضة مع أساسات محور امتداد الفنجرى تقاطع طريق النصر.

وتهيب الشركة فى بيان لها نشرته، اليوم،، بالمواطنين، وأصحاب المخابز، والمستشفيات، بتدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترة الانقطاع، مع توفير سيارات مياه صالحة للشرب تتواجد بالمناطق المتأثرة.