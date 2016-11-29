اجتماع بين الجامعة العربية والأمم المتحدة والأتحاد الافريقي حول الأزمة الليبية

استضافت جامعة الدول العربية اجتماعا للآلية المشتركة “ترويكا جامعة الدول العربية والاتحاد الافريقي وبعثة الامم المتحدة” للدعم في ليبيا ،وذلك على مستوى كبار المسؤولين للتباحث حول افضل سبل التعاون بين المنظمات الثلاث لحل الأزمة الليبية.

وصرح السفير حسام زكي الأمين العام المساعد لدى الجامعة العربية بأن هذا الاجتماع يعد الاول لآلية الترويكا التي تم الاتفاق عليها بين الامين العام للجامعة العربية احمد ابو الغيط وكل من المبعوث الافريقي والأممي بشأن ليبيا خلال اجتماعهم الذي عقد بالجامعة العربية ٢٥ اكتوبر الماضي.

وقال زكي في تصريحات له اليوم إن الاجتماع كان مخصصا لتنسيق المواقف بين المنظمات الثلاث حيث عرض كل جانب رؤيته للوضع في ليبيا وكيفية العمل بشكل جماعي لحث الفرقاء الليبين على اللقاء والتواصل والوصول الى مخارج للازمات الراهنة في ليبيا.

وردا على سؤال حول وجود خطوات محددة تم الاتفاق عليها بين أعضاء الترويكا للتحرك في ليبيا خلال المرحلة المقبلة قال انه يجرى حاليا النظر في الخيارات المطروحة في إطار الاليه المشتركة للتشاور وتنسيق المواقف بشأن الخطوات الواجب اتخاذها في ليبيا.

واوضح ان ممثل الامين العام للجامعة العربية إلى ليبيا السفير صلاح الدين الجمالي يقوم حاليا بإجراء مشاورات واتصالات حول الاوضاع في ليبيا قبيل الإعلان عن موعد زيارة مرتقبة إلى ليبيا.