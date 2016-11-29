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نائب يتقدم ببلاغ لرئيس المجلس بعد دعوته لاجتماع سفراء أوربا بشأن قانون الجمعيات

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نائب يتقدم ببلاغ لرئيس المجلس بعد دعوته لاجتماع سفراء أوربا بشأن قانون الجمعيات نائب يتقدم ببلاغ لرئيس المجلس بعد دعوته لاجتماع سفراء أوربا بشأن قانون الجمعيات

النائب حسام الرفاعى

قدم النائب حسام الرفاعى، بلاغًا للدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، خلال الجلسة العامة المنعقدة الآن بمقر البرلمان، حول اجتماع بعض النواب مع عدد من السفراء الأجانب دون إذن المجلس.

وقال الرفاعى، “دلوقتي وأنا فى الجلسة، جالى تليفون من موظفة فى السفارة السويسرية، وقالت لى أحنا بندعى بعض النواب لحلقات نقاشية مع السفير، قلتلها أنا مليش حد فى سويسرا، ولو هروح هيكون عن طريق مجلس النواب”.

وتابع خلال الجلسة العامة المنعقدة الآن: “أتضح أن هناك كثيرين من الزملاء بيقعدوا مع السفراء، دون إذن المجلس، ودا بلاغ أنا بقدمه لرئيس المجلس”، متسائلاً عما إذا كانوا يجتمعوا مع السفراء بإذن الملجس أم دون إذنه.

 

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