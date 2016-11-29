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الفريق العالمى «كايرو ستيبس»يحى حفل«المولد والميلاد» بالأوبرا 18ديسمبرالمقبل

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الفريق العالمى «كايرو ستيبس»يحى حفل«المولد والميلاد» بالأوبرا 18ديسمبرالمقبل الفريق العالمى «كايرو ستيبس»يحى حفل«المولد والميلاد» بالأوبرا 18ديسمبرالمقبل

كتب_مصطفى حمزة

كشف الموسيقارالمصرى باسم درويش قائد الفريق العالمى “كايرو ستيبس” فى تصريح خاص لona”"،عن وصولهم لمصرخلال الأيام المقبلة لأحياء 3حفلات،وأولها حفل” المولد والميلاد “،المقرر إقامته بالمسرح الكبيرفى دار الأوبرا يوم 18ديسمبر المقبل.

باسم قال أن ظروف مرض الفنانة الجزائريه سعاد ماسى ،حالت دون حضورها معهم كما كان مقررا،مشيرا إلى أن الفريق تعاقد ايضا على احياء 3حفلات أخرى فى شهر يناير2017.

فرقه” كايرو ستيبس” شارك بأكثر من مشروع غنائى مع الفنان محمد منير ،ووزع موسيقيا له أغانى “أنا منك إتعلمت” ،و”ياللى غايب” فى مسلسل “المغنى”.

وصدر لها ألبوم تحت عنوان “إرابيسكان” بمشاركة ٣٠ موسيقي من الهند، العراق ،ألمانيا، السودان ،تونس، ، وضم نصوص من ديوان “أبن الفارض”، أشعار بالعامية المصرية للشاعر محمود رضوان، والنوبية للشاعر جمال شريف الذى شارك ايضا بالغناء مع الفنان أحمد سلام ،والعراقية ريتا ويليام ،والتونسيه صوفيا.

  كما ضم الألبوم ١٤ مقطوعة من تأليف المؤلفان المصري باسم درويش ، الألماني رالف فالنتينو، بمشاركه صوليست البيانو العالمي ماتياس فراي. وحقق اعلي مبيعات في السوق المصري والعالمي.

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