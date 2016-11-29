بالصور.. «كهربا» يزور مركز الرعاية المتطورة لذوى الإحتياجات الخاصة بالسعودية

أشاد المهاجم المصرى محمود كهربا “المعار لفريق إتحاد جدة السعودى” بالحفاوة التى قابله بها طلاب مركزالرعاية المتطورة لذوى الإحتياجات الخاصة.

كهربا نشر صور الزيارة عبر صفحاته بمواقع “فيس بوك”و”تويتر”، وكتب ” تشرفت بزيارة مركز الرعاية المتطورة لذوي الاحتياجات الخاصة، والتقيت بأخواني الطلاب وحضرت فيها الحفاوة والابتسامات الرائعة، ربنا يحفظهم”.

يذكر أن اللاعب ساهم مؤخرا فى فوز إتحاد جدة على فريق القادسية ،وأحرز هدفا من بين الثلاثة أهداف التى دخلت مرمى الفريق المنافس ضمن منافسات الجولة العاشرة بالدورى السعودى.

ويعد الهدف هو السابع الذى يحرزه “كهربا” هذا الموسم،ليحتل المركز الثانى فى قائمة هدافى البطولة ،خلف السورى عمر السومة لاعب فريق الأهلى صاحب ال12هدفا.