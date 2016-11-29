وكيل زراعة الغربية يناقش الاقتراحات الواردة من رئاسة الوزراء بشان السحابة السوداء

الغربية إسلام الخياط

ناقش المهندس عادل العتال وكيل وزارة الزراعة بالغربية الاقتراحات الوارده من رئاسة مجلس الوزراء بشأن ظاهرة السحابة السوداء وعدم تكرار الظاهرة العام القادم

واوضح العتال عرض مشروع المزارع الصغير وكيفية التعامل مع السحابة السوداء ومقاومتها وذلك بعد برتكول تم توقيعة بين و وزارة البيئة و الزراعة خاصة محافظة الغربية باعطائها بـ50 الف طن اسمدة اعلاف غيرتقليدية للمواشي بالاضافة لليوريا تحت اغطية بلاستيك و45 الف طن للاراضي الزراعية

واضاف عمرو الدغيدي نائب مدير ادارة المخلفات الصلبه والخطرة انه تم تفعيل دور غرف ادارة الازمات بالمحافظات في مجال المواجهه المبكره للازمه عن طريق المتابعة الميدانيه وحصر بؤر التلوث وتكثيف الرقابه وتنفيذ القانون في العقوبات المفروضه علي من يخالف التعليمات

ومن جانبة شدداللواء طلعت منصور السكرتير العام لمحافظة الغربية علي اهمية تكريس الوعي البيئي والوعي الارشادي لارشاد جميع المواطنين وتوجيههم للطرق الصحيحه للحفاظ علي البيئة من التلوث بكافة اشكاله