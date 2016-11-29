اكسسوارات مزينة باللؤلؤ لإطلالة خريفية جذابة

تسعى جميع السيدات إلى الظهور بإطلالة أنيقة وجذابة، إن كان في انتقائها لملابسها أو في اختيارها للإكسسوارات التي تناسب الملابس، ولذلك تعتبر الاكسسوارات قطعة أساسية لا يمكن الاستغناء عنها، فهي تضفي بريق خاص على الإطلالة وتمنحها أسلوب فاخر وأنيق.

وقد شكلت الآلئ موضة بارزة في موسم خريف 2016، إذ لفتتنا دور المجوهرات العالمية بالتصاميم الناعمة و الجذابة التي قدمتها في مجموعاتها، فقد تنوعت التصاميم بين قطع بسيطة تضمنت حبة لؤلؤ واحدة مثل عقد "بالنسياغا" Balenciaga، او عدد كبير من حبات اللؤلؤ مثل عقد "سي إتش كارولينا هيريرا" CH Carolina Herrera، بالإضافة إلى الأحذية التي لم تغب عنها هذا الموسم اكسسوارات اللؤلؤ فأضفت بريق وأناقة على الحذاء، كما تزينت الأساور والاقراط واكسسوارات الشعر بحبات من اللؤلؤ تنوعت في أشكالها وأعدادها.

شاهدي الصور المرفقة أعلاه واختاري القطعة التي تعجبك منها.