مجموعة خاصة بموسم العطلات لدى متجر "ليفل كيدز"

في كل مناسبة وكل احتفال يكون متجر "ليفل كيدز" Level Kids حاضراً ليشارك عملائه من الصغار والكبار هذه المناسبات، ولهذا فقد أطلق متجر "ليفل كيدز" Level Kids، مجموعة موسم العطلات، كاشفاً عن أروع الملابس الاحتفالية التي سيرغب الأطفال في ارتدائها بشدّة في مختلف المناسبات الخاصة والاحتفالية.

يترافق إطلاق المجموعة مع جلسة تصوير حصرية جديدة للأزياء، اتّسمت بأناقها المبهرة. فالأطفال فيها يظهرون بملابس رائعة، في إطلالات مميّزة وكأنّهم رجال نبلاء صغار وسيّدات صغيرات أنيقات.

تضمّ مجموعة موسم الأعياد الجديدة بعضاً من أكثر الأسماء اللامعة في عالم الموضة والأزياء، منها Il Gufo، Oscar De La Renta، Mimisol، وCesare Paciotti، ليتألّق الأطفال بالملابس التي لا بدّ من اقتنائها في هذا الموسم.

وبالنسبة للأولاد فقد سيطرت على الموضة الخاصة بهم هذا الموسم صيحة بدلات التكسيدو بالمخمل والصوف، تُكمّلها قمصان بيضاء، وبالطبّع ربطة "البابيون" التقليدية الأساسية. أمّا للفتيات، فيتميّز موضة هذا الموسم الخاصة بهن بالفساتين الجميلة والأنيقة، التي تطلّ بتشكيلة من المواد. فعلى الفساتين، يبرز المخمل والتويد وبعض لمسات الفرو بألوان مفعمة بالحيوية منها اللون الأحمر الاحتفالي، إلى جانب ألوان شتوية أكثر تقليدية كالرمادي الناعم، والأسود، والكحلي.

كما وفي موسم العطلات هذا العام، سيختبر الأطفال أنشطة رائعة، مفعمة بالمرح في كلّ أسبوع داخل متجر "ليفل كيدز" Level Kids، فلا تتدعوا الفرصة تفوتكم أن تفوت أولادكم لقضاء أجمل الأوقات في موسم العطلات في متجر "ليفل كيدز" Level Kids.