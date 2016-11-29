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«الوزراء» يناقش عددًا من الملفات والتقارير السياسية والاقتصادية

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«الوزراء» يناقش عددًا من الملفات والتقارير السياسية والاقتصادية «الوزراء» يناقش عددًا من الملفات والتقارير السياسية والاقتصادية

شريف إسماعيل

(أ.ش.أ)

عقد مجلس الوزراء اجتماعه الأسبوعي اليوم، برئاسة المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، لبحث عدد من الملفات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والأمنية، بالإضافة إلى عدد من التقارير المتعلقة بجودة الخدمات التى تقدم للمواطنيين وتوفير الاحتياجات الأساسية من السلع الأساسية بأسعار مخفضة ومراقبة الأسواق لعدم استغلال المواطنين.

فيما يستكمل مجلس الوزارء خلال اجتماعه مناقشة عدد من الموضوعات ومشروعات القوانين الهامة من بينها مشروع قانون العمل الجديد، و مناقشة مشروع قانون الاستثمار، والذي يهدف إلى إحداث نهضة على كافة المستويات وإزالة كافة العقبات أمام المستثمرين لجذب وتحفيز الاستثمارات المحلية والأجنبية  للنهوض بالاقتصاد الوطني وتوفير فرص عمل للشباب، وتحقيق الاستقرار المالي والاقتصادي.

و يتطرق مجلس الوزراء إلى معدلات العمل والإجراءات الوزارية التي اتخذت مؤخرا وتأتي في ضوء تكليفات الرئيس عبد الفتاح فيما يتعلق بإجراءات التوسع في برامج وشبكات الحماية الاجتماعية لمحدودي الدخل، والفئات الأكثر احتياجًا والرقابة المكثفة على الأسواق ومنافذ البيع بجميع المحافظات، بما يضمن الحفاظ على استقرار السلع الغذائية الأساسية والأدوية للمواطنين، وضمان توافرها بكميات مناسبة وضمان وصول الدعم إلى مستحقيه.

ويناقش مجلس الوزراء أيضًا خلال اجتماعه  عدد من القرارات والإجراءات الخاصة بتنفيذ البرنامج الحكومية ومتابعة سير ومعدلات إنهاء المشروعات المختلفة الجاري تنفيذها بالمحافظات، طبقًا للجداول الزمنية المحددة لها، خاصة وأن هذه المشروعات تستهدف احداث تحسن مناخ الاستثمارات والتنمية وتحسين الخدمات للمواطنين.

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