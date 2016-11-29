بريطانيا تدعو إلى مساعدة وحماية نازحي حلب

دعا الممثل البريطاني الخاص لسوريا غاريث بايلي اليوم الثلاثاء إلى تقديم مساعدات إنسانية دولية عاجلة للسوريين النازحين من شرق حلب، جراء العمليات العسكرية فيها، مؤكدا أهمية توفير ممرات آمنة وحماية لهم.

ونقلت قناة (سكاى نيوز) الإخبارية عن بايلي قوله إن الأمم المتحدة سبق لها أن اقترحت خطة بخصوص شرق حلب وقبلت بها المعارضة المسلحة، واستمرار الأعمال العسكرية من جانب الحكومة وحلفائها سيعقد الوضع هناك ويزيد من حجم المآسي.

وأضاف: “نحتاج لخطة عمل عاجلة تساعد النازحين من الحصار والجوع في شرق حلب، فضلا عن مساعدة الموجودين حاليا تحت الحصار حيث يوجد نحو ربع مليون سوري بلا مستشفيات ويعانون من ندرة الطعام والأغذية”.

وشدد بايلي على أهمية التأكد من أن النازحين من شرق حرب لا يتعرضون للاعتقال والتحقيق عند دخولهم مناطق سيطرة الحكومة، وذلك لا يمكن معرفته والتأكد منه إلا عبر وجود الأمم المتحدة هناك.

أ ش أ