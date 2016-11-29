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محمد رمضان: لعبت لناشئى الزمالك مع عمر النور ونبيل نصير

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محمد رمضان: لعبت لناشئى الزمالك مع عمر النور ونبيل نصير محمد رمضان: لعبت لناشئى الزمالك مع عمر النور ونبيل نصير

>كتب أحمد توفيق

كشف الفنان محمد رمضان عن تمثيله لفريق الزمالك للناشئين عام 1998، تحت إشراف عدد من عمالة التدريب بالقلعة البيضاء على رأسهم عمر النور وبدر حداد ونبيل نصير.

 وقال محمد رمضان على هامش زيارته لمقر القلعة البيضاء منذ ساعات فى حضور مرتضى منصور رئيس النادى، إنه يعرف نادى الزمالك منذ فترة طويلة ولعب الكثير من المباريات بداخله، لكن لا يستطيع تجميع الذكريات الخاصة به لأن المكان أصبح مختلفا تماما فى الوقت الحالى.

 وأشاد محمد رمضان بالصورة التى أصبح عليها نادى الزمالك فى الوقت الحالى، مؤكداً أن مقر النادى حاليا أصبح يليق بهذا الكيان الكبير ذو الشعبية الجارفة فى والوطن العربى بالكامل.


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