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السفارة المصرية بسلطنة عمان تتابع أحوال المصريين بالسجن المركزى بولاية السمائل

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السفارة المصرية بسلطنة عمان تتابع أحوال المصريين بالسجن المركزى بولاية السمائل السفارة المصرية بسلطنة عمان تتابع أحوال المصريين بالسجن المركزى بولاية السمائل

وزارة الخارجية – أرشيفية

صرح صبري مجدي صبري سفير في سلطنة عُمان، أن السفارة قامت بإيفاد مهمة قنصلية للسجن المركزي بولاية السمائل، يوم الأثنين الموافق 14 نوفمبر م نالعام الجارى، برئاسة السكرتير الثاني أحمد عبد الآخر، المسئول عن الشئون القنصلية بالسفارة، وذلك حرصًا منها على التواصل مع جميع أبناء الجالية المصرية بمن فيهم، الذين يقضون فترة عقوبتهم بالسجون العُمانية، وسعيًا منها للوقوف على أحوالهم واحتياجاتهم.

وقد أشاد وفد السفارة بالمعاملة الكريمة التي يلقاها المصريون بالسجن من جانب السلطات العُمانية، وما لمسه الوفد من حرص الجانب العُماني على الاستجابة لطلباتهم، وفقًا للقوانين والقواعد المعمول بها في سلطنة عُمان في هذا الشأن.

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