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القبض على 4 يابانييين تهمة عرقلة نقل قاعدة عسكرية في أوكيناوا

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القبض على 4 يابانييين تهمة عرقلة نقل قاعدة عسكرية في أوكيناوا القبض على 4 يابانييين تهمة عرقلة نقل قاعدة عسكرية في أوكيناوا

الشرطة اليابانية

ألقت الشرطة اليابانية، اليوم الثلاثاء، القبض على 4 مواطنين يابانيين لعرقلتهم عملية نقل قاعدة “كامب شواب” العسكرية الأمريكية في جزيرة أوكيناوا، وسط ضغوط محلية لنقلها خارج الجزيرة الواقعة في أقصى جنوب اليابان.

وأفادت الشرطة اليابانية – في بيان أصدرته اليوم وأوردته وكالة أنباء (كيودو) اليابانية – بأنه يشتبه في أن الرجال الأربعة قاموا بتكديس ما يقرب من ألف و400 حجر خراساني عند بوابة القاعدة العسكرية الأمريكية في الفترة من 28 يناير حتى يوم 30 من الشهر نفسه، لقطع طريق المركبات المستخدمة في عملية البناء.

وذكرت الشرطة اليابانية أن المواطنين الأربعة قاموا، حسب ما ذكر، أيضا بعرقلة حركة الشاحنات التي تحمل مواد البناء بالوقوف أمامها، إلى جانب جلوس محتجين آخرين على الأحجار الخراسانية يوم 30 يناير.

أ ش أ

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