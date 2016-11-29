أحمد الشناوى يحرس مرمى الزمالك أمام وادى دجلة وجبر يعود للدفاع

كتب أحمد توفيق

استقر الجهاز الفنى لنادى الزمالك على مشاركة أحمد الشناوى حارس مرمى الفريق فى التشكيلة الأساسية لمباراة وادى دجلة، المقرر انطلاقها فى الثامنة مساء اليوم بملعب السلام ضمن الأسبوع الـ12 لمسابقة الدورى الممتاز.

كان أحمد الشناوى جلس على مقاعد بدلاء الزمالك فى مباراة المقاولون العرب الأخيرة بالأسبوع الـ11 للدورى، حيث تولى محمود عبد الرحيم جنش حراسة العرين الأبيض، لكن الجهاز الفنى قرر مشاركة أحمد الشناوى فى لقاء دجلة.

فى ذات الصدد، تقرر عودة على جبر للمشاركة فى خط الدفاع أمام وادى دجلة، حيث سيلعب بديلا لأحمد دويدار ليقود الدفاع الأبيض بجوار محمود حمدى.