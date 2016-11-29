أخبار عاجلة

دقيقة حداد على أرواح ضحايا كنيستي "مارجرجس والمرقسية" بختام المسابقة العالمية للقرآن -
رئيس الوزراء يبحث مع سفير إندونيسيا تعزيز التعاون في مختلف المجالات -
درية شرف الدين عن تشكيل الهيئات الإعلامية: "فاتحة خير" -
رئيس "تشريعية النواب": محاكم أمن الدولة تفصل في قضايا الطوارئ -
استشهاد رئيس مباحث بطلق ناري من سلاحه بأسيوط -
كتل خرسانية «كيف تحولت المهندسين إلى كتل خرسانية» -
هل تنهي «التجربة الإيطالية» معضلة المرور في مصر؟ -
صور| افتتاح وحدة الإذابة السريعة للجلطات المخية بجامعة المنصورة -
صور| محافظة سوهاج تستعد لاستقبال أقماح الموسم الجديد -
عبد الرحيم علي: طُلب منا تغيير عناوين «البوابة».. وموقف «الصحفيين» مخزي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. مصر 365

أحمد الشناوى يحرس مرمى الزمالك أمام وادى دجلة وجبر يعود للدفاع

Google+ Print
أحمد الشناوى يحرس مرمى الزمالك أمام وادى دجلة وجبر يعود للدفاع أحمد الشناوى يحرس مرمى الزمالك أمام وادى دجلة وجبر يعود للدفاع

>كتب أحمد توفيق

استقر الجهاز الفنى لنادى الزمالك على مشاركة أحمد الشناوى حارس مرمى الفريق فى التشكيلة الأساسية لمباراة وادى دجلة، المقرر انطلاقها فى الثامنة مساء اليوم بملعب السلام ضمن الأسبوع الـ12 لمسابقة الدورى الممتاز.

 

كان أحمد الشناوى جلس على مقاعد بدلاء الزمالك فى مباراة المقاولون العرب الأخيرة بالأسبوع الـ11 للدورى، حيث تولى محمود عبد الرحيم جنش حراسة العرين الأبيض، لكن الجهاز الفنى قرر مشاركة أحمد الشناوى فى لقاء دجلة.

 

فى ذات الصدد، تقرر عودة على جبر للمشاركة فى خط الدفاع أمام وادى دجلة، حيث سيلعب بديلا لأحمد دويدار ليقود الدفاع الأبيض بجوار محمود حمدى.


>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365