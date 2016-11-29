السيسى لرئيس إريتريا: سياستنا تقوم على عدم التدخل فى شئون الدول

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسى اليوم بقصر الاتحادية ” أسياس أفورقي” رئيس دولة اريتريا الذى يقوم بزيارة عمل لمصر.

وقال السفير علاء يوسف المُتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس رحب بالرئيس أسياس أفورقي، مؤكداً على أهمية تطوير العلاقات الثنائية مع إريتريا على جميع الأصعدة فى ضوء العلاقات التاريخية المتميزة التى تجمع بين البلدين.

وأكد الرئيس السيسى، على أهمية تفعيل اللجنة المشتركة من أجل تعزيز التعاون الثنائى فى القطاعات المختلفة، ومنها الزراعة واستغلال الثروات الحيوانية والسمكية، فضلاً عن مواصلة برامج الدعم الفنى المقدمة من خلال الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية.

وأشاد الرئيس بالتعاون القائم بين البلدين فى إطار المحافل والمنظمات الدولية، مؤكداً على أهمية زيادة التنسيق والتشاور بين الجانبين حول الأوضاع والقضايا المتعلقة بالمنطقة فى إطار العمل على إحلال السلام والاستقرار.

وشدد الرئيس على أن سياسة مصر الخارجية تقوم على عدم التدخل فى شئون الدول الأخرى، مؤكداً على انفتاح مصر على الجميع وسعيها لإقامة علاقات متوازنة مع مختلف الدول الشقيقة والصديقة.