أخبار عاجلة

دقيقة حداد على أرواح ضحايا كنيستي "مارجرجس والمرقسية" بختام المسابقة العالمية للقرآن -
رئيس الوزراء يبحث مع سفير إندونيسيا تعزيز التعاون في مختلف المجالات -
درية شرف الدين عن تشكيل الهيئات الإعلامية: "فاتحة خير" -
رئيس "تشريعية النواب": محاكم أمن الدولة تفصل في قضايا الطوارئ -
استشهاد رئيس مباحث بطلق ناري من سلاحه بأسيوط -
كتل خرسانية «كيف تحولت المهندسين إلى كتل خرسانية» -
هل تنهي «التجربة الإيطالية» معضلة المرور في مصر؟ -
صور| افتتاح وحدة الإذابة السريعة للجلطات المخية بجامعة المنصورة -
صور| محافظة سوهاج تستعد لاستقبال أقماح الموسم الجديد -
عبد الرحيم علي: طُلب منا تغيير عناوين «البوابة».. وموقف «الصحفيين» مخزي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. المال والاعمال
  4. أونا

السيسى لرئيس إريتريا: سياستنا تقوم على عدم التدخل فى شئون الدول

Google+ Print
السيسى لرئيس إريتريا: سياستنا تقوم على عدم التدخل فى شئون الدول السيسى لرئيس إريتريا: سياستنا تقوم على عدم التدخل فى شئون الدول

الرئيس عبدالفتاح رئيس الجمهورية

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسى اليوم بقصر الاتحادية ” أسياس أفورقي” رئيس دولة اريتريا الذى يقوم بزيارة عمل لمصر.

وقال السفير علاء يوسف المُتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس رحب بالرئيس أسياس أفورقي، مؤكداً على أهمية تطوير العلاقات الثنائية مع إريتريا على جميع الأصعدة فى ضوء العلاقات التاريخية المتميزة التى تجمع بين البلدين.

وأكد الرئيس السيسى، على أهمية تفعيل اللجنة المشتركة من أجل تعزيز التعاون الثنائى فى القطاعات المختلفة، ومنها الزراعة واستغلال الثروات الحيوانية والسمكية، فضلاً عن مواصلة برامج الدعم الفنى المقدمة من خلال الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية.

 وأشاد الرئيس بالتعاون القائم بين البلدين فى إطار المحافل والمنظمات الدولية، مؤكداً على أهمية زيادة التنسيق والتشاور بين الجانبين حول الأوضاع والقضايا المتعلقة بالمنطقة فى إطار العمل على إحلال السلام والاستقرار.

 وشدد الرئيس على أن سياسة الخارجية تقوم على عدم التدخل فى شئون الدول الأخرى، مؤكداً على انفتاح مصر على الجميع وسعيها لإقامة علاقات متوازنة مع مختلف الدول الشقيقة والصديقة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

مواضيع متعلقة
هل تنهي «التجربة الإيطالية» معضلة المرور في مصر؟

هل تنهي «التجربة الإيطالية» معضلة المرور في مصر؟

وزير الأوقاف يعلن فوز مصر بالمسابقة العالمية للقرآن الكريم

وزير الأوقاف يعلن فوز مصر بالمسابقة العالمية للقرآن الكريم

ستاد مصر: ملخص الشوط الأول لمباراة الاتحاد والاهلى

ستاد مصر: ملخص الشوط الأول لمباراة الاتحاد والاهلى

عكاشة: "تيران وصنافير مصريتان منذ فجر التاريخ"

عكاشة: "تيران وصنافير مصريتان منذ فجر التاريخ"