ضبط عاطلان بحوزتهما بندقية و6 كيلو بانجو بأبوحماد

الشرقية - فتحية الديب

ألقى ضباط مباحث أبو حماد بالشرقية، بإشراف اللواء هشام خطاب مدير البحث الجنائي، اليوم الثلاثاء، القبض على عاطلين بحوزتهما بندقية، و 6 كيلو من مخدر البانجو.

وتلقي اللواء رضا طبلية مدير أمن الشرقية، إخطاراً من العقيد محمود جمال رئيس فرع البحث الجنائي، لفرع الجنوب، بقيام النقيب عمرو داؤد رئيس مباحث أبوحماد ومعاونيه النقباء أحمد جعفر وعمر جمال ورضا عصمت، بعد إذن النيابة العامة، والتحريات السرية، من ضبط "يوسف ا ا 24 سنة" عاطل ومقيم كفر عياد و" شريف ع أ 27 عام" عاطل ومقيم ذات الناحية، بحوزتهما بندقية آلية و11 طلقة و6 كيلو بانجو، وتم التحفظ علي المضبوطات وتحرر عن ذلك المحضر رقم 26358 جنح أبو حماد .