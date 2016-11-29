المكتب الإعلامي لحكومة دبي ومركز دبي التجاري ينظمان احتفالية اليوم الوطني الخامس والأربعين

نظّم المكتب الإعلامي لحكومة دبي بالشراكة مع مركز دبي التجاري العالمي صباح اليوم، احتفالية كبيرة بمناسبة اليوم الوطني الخامس والأربعين لدولة الإمارات، وذلك بحضور سعادة منى غانم المرّي، المدير العام للمكتب الإعلامي، وسعادة هلال سعيد المري، مدير عام سلطة مركز دبي التجاري العالمي.

وتضمّنت الاحتفالية التي أقيمت مقابل مدخل المركز التجاري، وشارك فيها موظفو المكتب الإعلامي والمركز التجاري، العديد من الفقرات التراثية التي قدمتها فرق الفنون الشعبية، حيث قدّمت "فرقة حربية" عروضاً مميزة على خلفية من الأهازيج الشعبية والأغاني الوطنية وتابعها الحضور وزوار المركز احتفالاً بهذه المناسبة الغالية العزيزة على قلوب الجميع في ذكرى تأسيس دولة الاتحاد على يد المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه.

وبهذه المناسبة، قالت سعادة منى غانم المرّي: "ذكرى تأسيس دولة الاتحاد مناسبة غالية نحتفل بها كل عام تأكيداً لقيم الولاء والانتماء للوطن لقيادتنا الرشيدة التي لا تدخر جهداً في سبيل إسعاد شعب الإمارات وترسيخ أسس عزته ورفعته، ولا ننسى في هذا اليوم فضل الآباء المؤسسين، الذين تفانوا في خدمة وطنهم وأرسوا دعائم مجده ومهدوا السبيل لنهضته التي وصلت إلى أوجها بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، ومتابعة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وإخوانهم أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى حكَّام الإمارات.

وأضافت سعادة المرّي: "لاشك أن حب الوطن والانتماء لترابه والتفاني في خدمته هي مشاعر يحملها الجميع في قلوبهم على الدوام ولا تقتصر على يوم بذاته أو مناسبة بعينها، إلا أن ذكرى اليوم الوطني هو مناسبة مهمة يجتمع فيها الجميع ضمن احتفالية وطنية كبيرة جامعة تعيد التأكيد على تلك القيم وتمنح أفراد المجتمع مواطنين كانوا أو مقيمين فرصة إبراز تلك المشاعر والتعبير عنها بأسلوب حضاري يتناسب وجلال وقيمة تلك المناسبة."

من جانبه أكد سعادة هلال سعيد المرّي حرص المركز أن يكون جزءاً من الاحتفال باليوم الوطني لدولة الإمارات، مؤكدا أن الموقع المتميز الذي يتمتع به المركز بين أهم المراكز التجارية على مستوى العالم تحقق باستلهام الأسس والمبادئ التي قام عليها اتحاد دولة الإمارات والتي كانت سبباً في بلوغ دولتنا المكانة الرفيعة التي وصلت إليها بين مصاف أسرع دول العالم تقدماً، فيما يتشرّف المركز بكونه من بين المساهمين في تعزيز مسيرة التنمية في دبي ومن ثم النهضة التنموية الشاملة لدولتنا الغالية.

وأشار مدير عام سلطة مركز دبي التجاري العالمي إلى حرص المركز مشاركة موظفيه وزائريه الاحتفال بهذا اليوم من خلال احتفالية تراثية تضم مختلف شرائح المجتمع الإماراتي وينضم إليها الزوار من مختلف الجنسيات للتعرف على مظاهر من الموروث الثقافي لدولتنا متمثلاً في العروض الفلكلورية والمأكولات الشعبية التي تعتبر من أبرز الملامح المميزة للمجتمع الإماراتي العريق.

وقد تميزت الاحتفالية، التي غمرتها أجواء البهجة، بالمظاهر التراثية الإماراتية الأصيلة التي أحاطت بمكان الاحتفال وعكست الملامح العريقة للمجتمع الإماراتي ومكوناته الأساسية مثل العريش والخيام الشعبية التي أطفت على المكان أجواء تراثية جذابة تخللها توزيع شيلات اليوم الوطني والمأكولات التراثية والقهوة العربية على ضيوف الاحتفال الذين حرصوا على التقاط الصور التذكارية تعبيرا عن سعادتهم واعتزازهم بهذه المناسبة.