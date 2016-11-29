حاكم الشارقة يأمر بالإفراج عن 105 نزيل بمناسبة اليوم الوطني

أمر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، بالإفراج عن 105 نزيلاً من مختلف الجنسيات بإدارة المؤسسة العقابية والإصلاحية، في شرطة الشارقة ممن أمضوا نصف مدة محكوميتهم، وثبت أهليتهم للتمتع بالعفو وفق شروط حسن السيرة والسلوك، وذلك بمناسبة اليوم الوطني 45.

وتأتي هذه المكرمة حرصاً من صاحب السمو حاكم الشارقة على إدخال البهجة والأمل إلى نفوس النزلاء خصوصاً، وعائلاتهم وأقربائهم وأصدقائهم فضلاً عما تظهره هذه المكرمة من جانب إنساني، فيما تضفيه هذه المكرمة من شعـور بالسرور والأمل على عائلات المفرج عنهم وذويهم لعفو اقترن بيوم العزة والفخر لدولة الإمارات العربية المتحدة.

وأكد قائد عام شرطة الشارقة، العميد سيف الزري الشامسي، أن هذه المبادرة الكريمة من سموه بالعفو عن المحكومين، تأتي انطلاقاً من حرص سموه على دعم كيان الأسرة، ولم شملها وتمكين رب الأسرة من الوجود بين أبنائه وأفراد عائلته.

وأعرب الشامسي عن أمله في أن تكون مكرمة صاحب السمو حاكم الشارقة باعثاً للخير في نفوس المفرج عنهم، وسبيلاً إلى الاستفادة من دروس تجربتهم والعودة إلى المجتمع أفراداً صالحين يسهمون في تعزيز أمنه واستقراره، من خلال التزامهم بالرشد والاستقامة في حياتهم المقبلة.

ورفـع قائد عام شرطة الشارقة بمناسبة اليوم الوطني الـ 45 أسمى آيات التهاني والتبريكات لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي وصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة وإلى أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات وسمو أولياء العهود سائلا المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسـبة المجيدة على سموهم بكل الخير والسعادة وموفور الصحة والعافية وعلى شعب دولة الإمارات بالأمن والاستقرار والتقـدم والرخاء.