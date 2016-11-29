بالتزامن مع فعاليات حملة الإمارات بكم تفخر ..بدء تسليم الدفعة الأولى من منازل أسر شهداء الوطن

أعلن مكتب شؤون أسر الشهداء في ديوان ولي عهد أبوظبي عن إنجاز الدفعة الأولى من منازل أسر شهداء الوطن وتسليمها للمستفيدين.

ويأتي تسليم هذه المنازل في ضوء متابعة واهتمام صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بأسر شهداء الوطن وذويهم وبالتزامن مع حملة الإمارات بكم تفخر التي أطلقها المكتب لتكريس مشاعر الفخر والاعتزاز ببطولات شهداء الوطن والتعبير عن الشكر والعرفان لما قدموا من تضحيات جليلة في سبيل الحفاظ على أمن واستقرار الوطن والمضي في مسيرة تطوره وإزدهاره، وذلك من خلال إشراك كافة فئات المجتمع سواء كانوا مواطنين أومقيمين في الفعالية الرئيسية ليوم الشهيد "دقيقة الدعاء الصامت" التي تقام يوم 30 نوفمبر الجاري.

وأكد الشيخ خليفة بن طحنون بن محمد آل نهيان، مدير مكتب شؤون أسر الشهداء أن هذه المبادرة تأتي تنفيذا لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة للاهتمام بأسر الشهداء ومساندتهم والوقوف إلى جانبهم، كما أنها تجسد أسمى معاني الشكر والعرفان والتقدير لما قدمه الشهداء من تضحيات في سبيل الدفاع عن الوطن وتلبية لنداء الواجب.

وقال ان أسر شهداء الإمارات تجسد نماذج مشرفة للأسرة الإماراتية التي ربت جيلاً مخلصاً للوطن مستعداً للتضحية في سبيل الحفاظ على وطنه وعزته وكرامته ، مشيرا الى ان هذه الدفعة من المنازل تأتي في إطار توفير مقومات الحياة الكريمة لأسر الشهداء.

وأضاف ان علمية بناء المنازل الأخرى المخصصة لأسر شهداء الإمارات تسير على قدم وساق وفقا لأرقى معايير الجودة والإتقان ، ومن المتوقع أن تشهد الأشهر المقبلة تسليم المزيد من هذه المنازل، حيث تمتاز المنازل بطابعها التراثي المستوحى من الحصن الإماراتي الذي يجسد تاريخاً عريقاً ويعكس معاني الشموخ والعز والكرامة.

وتم تنفيذ المنازل الخاصة بأسر الشهداء على عدة مراحل ، وتم تصميمها بحيث تجمع بين التصميم العصري والفلل التقليدية ذات الفناء تسهم في تعزيز قيم وتراث وتقاليد المجتمع الإماراتي، وتوفر بيئة مثالية تتوافق ومتطلبات أسر الشهداء.

وتركز حملة #الإمارات_بكم_تفخر على إبراز أسمى معاني الولاء والتضحية في سبيل الوطن والاعتزاز بجهود قيادتنا الحكيمة في مواصلة مسيرة التقدم والبناء لخير الوطن ومستقبل أجياله الى جانب التعبير عن معاني الفخر والاعتزاز بالتضحيات التي قدمها شهداء دولة الإمارات العربية المتحدة في سبيل تلبية نداء الواجب للوطن.

وتؤكد حملة #الإمارات_بكم_تفخر على مشاعر الفخر والاعتزاز من القيادة والشعب والمقيمين على أرض دولة الإمارات العربية المتحدة ببطولات شهداء الوطن وتضحياتهم والوقوف مع أسرهم وذويهم في هذه المرحلة التي تتجسد فيها معالم الوحدة والتلاحم بين قيادة الدولة وشعبها والمقيمين على أرضها الطيبة في أبهى صورها وأسمى اشكالها ومعانيها.