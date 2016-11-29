أخبار ليبيا اليوم..القائد العام للجيش الليبى يبدأ زيارة رسمية لموسكو

ركزت أخبار ليبيا اليوم على زيارة القائد العام للقوات المسلحة الليبية المشير خليفة حفتر، فيما تناولت أخبار ليبيا اليوم زيارة المبعوث الأممى إلى ليبيا مارتن كوبلر.

وأبرزت أخبار ليبيا اليوم نبأ وصول القائد العام للقوات المسلحة الليبية المشير خليفة حفتر، مساء أمس الأحد، إلى العاصمة الروسية موسكو فى زيارة رسمية لبحث عدد من ملفات التعاون المشترك مع الجانب الروسى.

وكان المشير خليفة حفتر زار موسكو نهاية شهر يونيو الماضى بحسب ما أعلن السفير الروسى في ليبيا إيفان مولوتكوف بأن حفتر التقى فى موسكو بوزير الدفاع الروسى سيرجى شويجو وأمين مجلس الأمن الروسي نيكولاى باتروشيف.

وأوضحت أخبار ليبيا اليوم ان زيارة المشير حفتر الأخيرة إلى ليبيا تم مناقشة مسألة توريد الأسلحة الروسية إلى ليبيا، مشددةً فى الوقت نفسه على أن موسكو لن تورد أى أسلحة إلى ليبيا، قبل رفع حظر توريد الأسلحة المفروض من قبل مجلس الأمن الدولى أو تخفيفه على الأقل.

فيما تناولت أخبار ليبيا اليوم تنظيم متظاهرون غاضبون فى طبرق الإثنين تظاهرة أمام قاعدة جمال عبدالناصر الجوية ومطار طبرق الدولى، احتجاجًا على زيارة المبعوث الأممي مارتن كوبلر المدينة.

ورفع المتظاهرون لافتات كتب عليها "أنت غير مرغوب فيك. واحترموا دماء الشهداء، حافظوا على وحدة الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر، ودعمه في محاربة الإرهاب، وأن كوبلر زاد من شقاق الليبيين".

وأصدر المتظاهرون بيانًا عبروا فيه عن استيائهم من تصرفات كوبلر، وطلبوا من الأمم المتحدة عدم التدخل في شؤون ليبيا الداخلية.

ووصل المبعوث الأممى إلى ليبيا مارتن كوبلر على متن طائرة للأمم المتحدة صباح الاثنين إلى مطار طبرق الدولي، وكان في استقباله في غرفة كبار الزوار بقاعدة جمال عبدالناصر الجوية النائب الأول لرئيس مجلس النواب امحمد شعيب.