"التعاون الإسلامى" تبحث إنشاء شبكة لجمعيات الهلال الأحمر بالمنطقة

كتبت آمال رسلان

تبحث منظمة التعاون الإسلامى إنشاء شبكة لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر العاملة فى الدول الأعضاء فى المنظمة، وذلك من أجل التعامل بشكل جماعى مع آثار الأزمة الإنسانية غير المسبوقة التى استيقظت على هولها الدول الأعضاء فى المنظمة.

وفى هذا الإطار عقدت إدارة الشؤون الإنسانية فى الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامى اجتماعاً تحضيرياً، بحضور لجنةٍ مؤلفةٍ من أعضاء يمثلون الأمانة العامة للمنظمة واللجنة الإسلامية للهلال الدولى واللجنة الدولية للهلال الأحمر والاتحاد الدولى لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر والمنظمة العربية للهلال الأحمر والصليب الأحمر وجمعية الهلال الأحمر التركى والبنك الإسلامى للتنمية.

وقال بيان للمنظمة أن هناك تعويل على الشبكة فى أن تمنح منظوراً جديداً فى التعاطى مع التحديات الإنسانية التى باتت تواجه الدول الأعضاء فى المنظمة وغيرها من دول العالم على نحو يثير القلق.

وتهدف الشبكة إلى تشجيع نهج مقاربة خلاقة وأكثر استباقية فى التعامل مع الأزمات الإنسانية، فى سبيل التخفيف من وقع المعاناة الإنسانية وتحقيق التنمية المستدامة، وستنتهى الإجتماعات التحضيرية إلى عقد مؤتمر لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر فى إسطنبول مطلعَ عام 2017.

وشهد العالم خلال العقد الأخير عدة تحديات أفرزَها تزايد حدة الأزمات الإنسانية الطبيعية أو التى هى من صنع الإنسان.

ويشكل النازحون جراء الأزمات فى الدول الأعضاء فى منظمة التعاون الإسلامى ثلثى الأشخاص النازحين فى العالم.

ولا تزال التحديات الإنسانية فى الدول الأعضاء فى المنظمة تثير كثيراً من القلق، مما يلقى على كاهل هذه الدول عبئاً كبيراً لا قبل لها به إلا من خلال تضافر الجهود فى إطار شراكات قوية.