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العاهل السعودى يزور الكويت 8 ديسمبر.. وأنباء عن عودة حقل الخفجى للعمل

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العاهل السعودى يزور الكويت 8 ديسمبر.. وأنباء عن عودة حقل الخفجى للعمل العاهل السعودى يزور الكويت 8 ديسمبر.. وأنباء عن عودة حقل الخفجى للعمل

>كتب مصطفى عنبر

يزور العاهل السعودى الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود دولة الكويت فى 8 ديسمبر المقبل، فى أول زيارة له منذ توليه الحكم.

 

وبحسب ما أوردته وسائل إعلام كويتية محلية، فإن الزيارة ستجرى عقب القمة الخليجية المرتقبة فى البحرين يومى 6 و7 ديسمبر المقبل، وتستمر ثلاثة أيام.

 

وأفادت مصادر فى صناعة النفط الخليجية لوكالة الأنباء الفرنسية أن أعطت الضوء الأخضر لاستئناف استخراج النفط من حقل الخفجى المشترك الواقع فى المنطقة المحايدة بين البلدين.

 

وكان وزير النفط الكويتى بالوكالة أنس الصالح قد أفاد لمجلس الأمة "البرلمان الكويتى" فى مارس الماضى بأن الكويت والرياض توصلتا إلى اتفاق على استئناف الإنتاج من الخفجى بكميات صغيرة، حيث توقف العمل فى حقل الخفجى الذى كان ينتج أكثر من 300 ألف برميل يوميا فى أكتوبر، وعللت السعودية وقف الإنتاج فى حينه بمخاوف بيئية.

 

وسبق أن زار العاهل السعودى الكويت أكثر من مرة حين كان ولياً للعهد، وترأس وفد بلاده فى القمة العربية التى عُقدت فى الكويت عام 2014.


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مصر 365

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