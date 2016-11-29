التحريات تؤكد استيلاء "مستريح القليوبية" وابنتيه وزوجته على 7 ملايين جنيه

القليوبية – محمد قاسم

تسلمت نيابة مركز القناطر الخيرية، برئاسة المستشار عبد الحميد الفقى رئيس النيابة، تحريات المباحث حول واقعة قيام "موظف بالمعاش" وابنتيه وزوجته بالنصب على 17 مواطنا والاستيلاء منهم على 7 ملايين جنيه بزعم تشغيلها وإعطائهم فوائد شهرية.

وأكدت تحريات المباحث، برئاسة المقدم أحمد الخولى رئيس مباحث مركز القناطر، صحة الواقعة، وأن المتهم وزوجته وابنتيه اشتركوا فى النصب على أهالى قريتهم بالقناطر الخيرية، وحصلوا منهم على أموالهم بحجة تشغيلها وإعطائهم فوائد شهرية.

كان اللواء مجدى عبد العال، مدير أمن القليوبية، تلقى إخطاراً من العميد أشرف صالح، مأمور مركز القناطر الخيرية بورود بلاغ للمركز حول تجمهر المواطنيين أمام منزل "صلاح ع" 61 سنة موظف بالمعاش، مقيم فى قرية باسوس بدعوى قيامه بالنصب عليهم.

وبانتقال المقدم أحمد الخولى رئيس مباحث المركز، تم ضبط المتهم وابنتيه وتبين هروب زوجته، وتقدم 17 مواطنا ببلاغات ضد المتهم وابنتيه وزوجته، لاتهامهم بالنصب عليهم بحجة الحصول على فوائد والاستيلاء على 7 ملايين جنيه.

تحرر المحضر رقم 10658 لسنة 2016 مركز القناطر الخيرية بالواقعة، وبعرضه على النيابة أمر مصطفى الجهينى وكيل النيابة، بحجز المتهمين على ذمة التحريات، بإشراف المستشار وليد البيلى المحامي العام الأول لنيابات جنوب بنها الكلية.