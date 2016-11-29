دونجا وريكو جاهزان لمباريات الزمالك عبر مران المستبعدين

كتب أحمد توفيق

تأكدت جاهزية الثنائى محمود دونجا وصلاح ريكو لاعبا نادى الزمالك للمشاركة فى المباريات المقبلة بعد شفائهما من الإصابة، التى لحقت بهما فى الفترة الأخيرة.

وتعرض دونجا للإصابة بكدمة فى الرباط الداخلى للركبة خلال مباراة الإسماعيلى، بينما عانى ريكو من نزلة برد شديدة خلال الساعات الأخيرة.

وشارك دونجا وريكو فى تدريبات مستبعدى الزمالك من مباراة وادى دجلة اليوم بشكل طبيعى، لتتأكد جاهزية تواجدهما فى المباريات خلال الفترة المقبلة.

ويلتقى الزمالك مع وادى دجلة فى الثامنة مساء اليوم، بملعب السلام ضمن الأسبوع الـ 12 لمسابقة الدورى الممتاز.

شهد المران غياب إسلام جمال فى الوقت، الذى شارك فيه محمد إبراهيم وشوقى السعيد.