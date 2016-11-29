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«القوى العاملة» بالبرلمان: ننتج 150 ألف قنطار من القطن والمطلوب مليون طن

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«القوى العاملة» بالبرلمان: ننتج 150 ألف قنطار من القطن والمطلوب مليون طن «القوى العاملة» بالبرلمان: ننتج 150 ألف قنطار من القطن والمطلوب مليون طن

النائب جبالى المراغى، رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب

قال النائب جبالى المراغى، رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن إنقاذ صناعة الغزل والنسيج فى حاجة لتكاتف كل الوزارات المعنية، مثل الزراعة
> والاستثمار والصناعة، مشيرًا إلى أن أجور العاملين فى شركات الغزل وحدها تصل إلى 100 مليون جنيه شهريًّا.

وأضاف المراغى، خلال اجتماع لجنة القوى العاملة بالمجلس، المنعقد الآن، أن هناك مؤتمرًا يوم 5 ديسمبر المقبل، عن إنقاذ صناعة الغزل والنسيج، والذى يأتى كمحاولة لوضع حلول عملية لإحياء هذه الصناعة المهمة، التى تعد الصناعة الأولى فى ، ونقابة الغزل والنسيج قدمت أسباب المرض الذى تعانيه هذه المهنة وكيفية الشفاء منها.

وتابع رئيس لجنة القوى العاملة حديثه خلال اجتماع اليوم، قائلاً: “المنتج من القطن اليوم 150 ألف قنطار فقط، والمطلوب مليون طن قطن، لتشغيل مصانع الغزل والنسيج المصرية المتوقفة”.

 

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