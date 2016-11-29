نائب برلمانى: «عليا الطلاق بعت 30 طلب لتوصيل الصرف ومحدش رد عليا»

قال أحمد هريدى، عضو مجلس النواب بمحافظة سوهاج، إنه تقدم بالعديد من الطلبات إلى ممدوح رسلان، رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، بشأن الموافقة على توصيل الصرف الصحى لقرية الصوامعة بمركز طهطا ولم يجب.

وأضاف هريدى، خلال كلمته اليوم باجتماع لجنة الإسكان بالبرلمان، لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة برئاسة علاء والى رئيس اللجنة: رئيس الشركة لم يلتفت إلى الطلبات التى تقدمت بها، وعليا الطلاق تقدمت بأكثر من 30 طلب، عايزين نعرف هو احنا تبع تل أبيب، عايز رد من سعادتك مش أكتر، ورد علاء والى بابتسامة: اهدأ يا سيادة النائب.

وشدد عضو مجلس النواب، على ضرورة معرفة التوقيت الذى سيتم توصيل الصرف الصحى لقرية الصوامعة، حتى ولو كان بعد عامين، مطالبًا بضرورة إنشاء مدينة طهطا الجديدة، بسبب عدم وجود أراضى لتنفيذ مشروع إسكان اجتماعى للشباب.