أخبار عاجلة

دقيقة حداد على أرواح ضحايا كنيستي "مارجرجس والمرقسية" بختام المسابقة العالمية للقرآن -
رئيس الوزراء يبحث مع سفير إندونيسيا تعزيز التعاون في مختلف المجالات -
درية شرف الدين عن تشكيل الهيئات الإعلامية: "فاتحة خير" -
رئيس "تشريعية النواب": محاكم أمن الدولة تفصل في قضايا الطوارئ -
استشهاد رئيس مباحث بطلق ناري من سلاحه بأسيوط -
كتل خرسانية «كيف تحولت المهندسين إلى كتل خرسانية» -
هل تنهي «التجربة الإيطالية» معضلة المرور في مصر؟ -
صور| افتتاح وحدة الإذابة السريعة للجلطات المخية بجامعة المنصورة -
صور| محافظة سوهاج تستعد لاستقبال أقماح الموسم الجديد -
عبد الرحيم علي: طُلب منا تغيير عناوين «البوابة».. وموقف «الصحفيين» مخزي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. المال والاعمال
  4. أونا

نائب برلمانى: «عليا الطلاق بعت 30 طلب لتوصيل الصرف ومحدش رد عليا»

Google+ Print
نائب برلمانى: «عليا الطلاق بعت 30 طلب لتوصيل الصرف ومحدش رد عليا» نائب برلمانى: «عليا الطلاق بعت 30 طلب لتوصيل الصرف ومحدش رد عليا»

أحمد هريدى عضو مجلس النواب

قال أحمد هريدى، عضو مجلس النواب بمحافظة سوهاج، إنه تقدم بالعديد من الطلبات إلى ممدوح رسلان، رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، بشأن الموافقة على توصيل الصرف الصحى لقرية الصوامعة بمركز طهطا ولم يجب.

وأضاف هريدى، خلال كلمته اليوم باجتماع لجنة الإسكان بالبرلمان، لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة برئاسة علاء والى رئيس اللجنة: رئيس الشركة لم يلتفت إلى الطلبات التى تقدمت بها، وعليا الطلاق تقدمت بأكثر من 30 طلب، عايزين نعرف هو احنا تبع تل أبيب، عايز رد من سعادتك مش أكتر، ورد علاء والى بابتسامة: اهدأ يا سيادة النائب.

وشدد عضو مجلس النواب، على ضرورة معرفة التوقيت الذى سيتم توصيل الصرف الصحى لقرية الصوامعة، حتى ولو كان بعد عامين، مطالبًا بضرورة إنشاء مدينة طهطا الجديدة، بسبب عدم وجود أراضى لتنفيذ مشروع إسكان اجتماعى للشباب.

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا