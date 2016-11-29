تأجيل محاكمة المتهمين باغتيال النائب العام لـ13 ديسمبر المقبل

أجلت محكمة جنايات القاهرة ، برئاسة المستشار حس فريد، محاكمة المتهمين في القضية المعروفة بـ”اغتيال هشام بركات”، لجلسة 13 ديسمبر لسماع الشهود، وقررت تغريم ثلاثة شهود مبلغ ألف جنيه لتغيبهم، وهم الشهود أرقام 23، و24، و25.

وقررت المحكمة استدعاء الشهود من الثالث و العشرين حتى الحادي والثلاثين، وعرض المتهمين المذكور أسمائهم بمحضر الجلسة على طبيًا، مع إعفاء السالف تغريمهم من الغرامة المقررة سابقًا.

وكانت نيابة أمن الدولة العليا، أمرت بإحالة المتهمين إلى محكمة الجنايات، بعدما أسندت إليهم اتهامات: استهداف وتفجيرموكب النائب العام الراحل هشام بركات في يونيو من العام الماضي، بمنطقة مصر الجديدة، عن طريق تفجير عبوات ناسفة أثناء انتقاله من منزله إلى مكان عمله، مما أسفر عن استشهاده، وإصابة عدد من أفراد الحراسة، فضلًا عن تخريب وإتلاف العديد من الممتلكات العامة والخاصة.