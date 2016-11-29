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إحالة قضية ضبط خلية إرهابية على تواصل بـ«القاعدة» لنيابة أمن الدولة

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إحالة قضية ضبط خلية إرهابية على تواصل بـ«القاعدة» لنيابة أمن الدولة إحالة قضية ضبط خلية إرهابية على تواصل بـ«القاعدة» لنيابة أمن الدولة

أرشيفية

قررت نيابة غرب القاهرة، برئاسة المستشار هيثم أبو ضيف، وإشراف المستشار عبد الرحمن شتله المحامى العام الأول لنيابات غرب القاهرة، إحالة قضية ضبط خلية إرهابية على تواصل بتنظيم القاعدة لنيابة أمن الدولة لاستكمال اتحقيقات مع المتهمين.

كان قد أمر المستشار هيثم أبو ضيف، رئيس نيابة حوادث غرب القاهرة الكلية، بحبس طالبين، 15 يومًا على ذمة التحقيقات وإخلاء سبيل آخر بمعهد خاص؛ لاتهامهم بالانضمام لتنظيم القاعدة بمنطقة الأميرية.

وكانت الأجهزة الأمنية ألقت القبض على ثلاثة طلاب بمعهد خاص، لاتهامهم بالانضمام لتنظيم القاعدة بالأميرية، بناءً على تحريات من ضباط الأمن الوطني، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وجار العرض على النيابة للتحقيق.

 

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