وفد «الإيكاو»يشيد بإجراءات الملاحة الجوية والتزامها بالمعايير الدولية

أشاد وفد المنظمة الدولية للطيران المدني (ICAO)، بالإجراءات المتبعة بالشركة الوطنية للملاحة الجوية، ومطابقتها لوثائق وتوصيات المنظمة الدولية، ومنظومة قياس كفاءة وتقيم أداء العاملين، وجاء ذلك خلال زيارة الوفد بمرافقه وفد من سلطة الطيران المدني المصري، للمبنى الإداري للشركة، في التفتيش الدوري الذي تجريه المنظمة على دول العالم.

وصرح الكابتن إيهاب محيي رئيس الشركة الوطنية لخدمات الملاحة الجوية، بأن الوفد تفقد مركز اللغة الإنجليزية، ومواقع التشغيل بمركز القاهرة للملاحة الجوية وبرج المراقبة، وقال: إن أكد الوفد حرص الشركة على الالتزام بمعايير السلامة الجوية والالتزام بتشريعات المنظمة الدولية وسلطة الطيران المدني، وريادتها في اعتماد خطط طوارئ تعتبرها دول المنطقة مرجعًا يحتذى به.

وأضاف محى الدين، أن الشركة حريصة على الالتزام بالمعايير الدولية المعلنة من المنظمة الدولية للطيران المدني، برفع كفاءة الكوادر العاملة بقطاع المراقبة الجوية فيما يخص سلامة وتامين الأجواء المصرية.