وزير الشباب يلتقى طلاب الجامعة الكندية ويشهد تدشين حملة "عشان بحبك يا بلدى"

كتبت ياسمين يحيى - أسماء عمر

التقى المهندس خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة، طلاب الجامعة الكندية cic صباح اليوم الثلاثاء، بمقر الجامعة بالتجمع الخامس، لفتح باب الحوار مع الطلاب حول العديد من القضايا والملفات، وتدشين حملة "عشان بحبك يا بلدى" التى تطلقها كلية الإعلام بالجامعة، وذلك بحضور الدكتور مجدى القاضى رئيس مجلس إدارة الجامعة الكندية، والدكتورة ماجى الحلوانى عميد كلية الأعلام بالجامعة، وأعضاء هيئة التدريس.

أوضح رئيس الجامعة أن حملة "بحبك يا بلدى" جاءت بناءً على مطلب الشباب من طلاب الجامعة الكندية لخدمة البلاد بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدنى، وتستهدف الحفاظ على المجتمع والالتزام بالسلوكيات الهادفة للارتقاء بالوطن فى مختلف المجالات، مطالباً بتفعيل التعاون مع وزارة الشباب والرياضة حيث تقدم الجامعة 500 فرصة تدريبية فى مجال الحاسب الآلى واللغة الإنجليزية يمكن تقديمها فى مراكز الشباب التى تحددها الوزارة، إضافة إلى إمكانية توفير 500 فرصة عمل سنوية ضمن مبادة "بحبك يا بلدى".

وشهد وزير الشباب والرياضة عددا من المبادرات الطلابية والمشروعات لطلاب كلية الإعلام بالجامعة الكندية والتى تمثلت فى مشروع الهجرة غير الشرعية تحت عنوان "رحلة فشنك"، ومشروع بداية للحماية من فيروس سى، و"حملة هتفرق" التى تهدف إلى نشر الإيجابية بين المواطنين، ومشروع (6-2-2) الذى يركز على تأكيد أهمية المنتجات المصرية، ومشروع "جود" الهادف إلى مساعدة اللاجئين فى مصر.

وألقى الطلاب المشاركون فى اللقاء العديد من الاستفسارات على وزير الشباب والرياضة كان من بينها مسألة عودة الجماهير للمدرجات، وعودة الرياضة للمدارس الخاصة والحكومية، ودعم الألعاب الفردية، ودور الهيئات والمؤسسات فى دعم مهارات الشباب، ودور الوزارة فى تطوير مراكز الشباب فى محافظات الصعيد.

وفى معرض حديثه، أوضح المهندس خالد عبد العزيز أن عودة الجماهير للمدرجات يتم النظر إليه ودراسته من جوانب عديدة، فنحن الآن فى حالة أمنية أفضل كثيرا مما سبق، وأن الدلائل فى مباراة مصر أمام غانا الأخيرة كانت طيبة فى تأمين المباراة وسلوكيات الجماهير، مشيرا أن هناك 6 استادات جاهزة تماما لاستقبال الجماهير طبقا للشروط، وتبقى المسألة الفنية لعودة الجماهير متروكة لاتحاد كرة القدم والداخلية، وأى دعم سيطلب من الوزارة سيتم توفيره.

وعن تطوير مراكز الشباب فى محافظات الصعيد، أعلن وزير الشباب أنه تم تطوير العديد من مراكز شباب الصعيد على مستوى الملاعب الرياضية وحمامات السباحة على مدار العامين الماضيين، حيث تم الانتهاء من تطوير 3 آلاف ملعب فى 3 آلاف مركز شباب فى مختلف المحافظات، وأن ردود الأفعال التى ترد للوزارة من نواب البرلمان عن محافظات الصعيد تؤكد بأن هناك تحسن حدث على مستوى مراكز الشباب.

وفيما يخص دعم الوزارة للألعاب الفردية، أجاب عبد العزيز: "أن الوزارة تهتم جداً بالألعاب الفردية، وتقدم لها كل الدعم المطلوب، فمصر متميزة فى ألعاب النزال والتى تستطيع أن تحقق فيها العديد من الميداليات فى مختلف البطولات الدولية".