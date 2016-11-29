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الأهلي: الاستهانة بالشرقية يساوى خسارة الـ3 نقاط

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الأهلي: الاستهانة بالشرقية يساوى خسارة الـ3 نقاط الأهلي: الاستهانة بالشرقية يساوى خسارة الـ3 نقاط

>كتب فتحى الشافعى

يرى حسام البدرى المدير الفنى للأهلي، أن الاستهانة بفريق الشرقية سيكون أولى خطوات خسارة المارد الأحمر نقاط اللقاء، الذى سيجمع الفريقين فى الثامنة من مساء غد الأربعاء، فى استاد السلام بالجولة الـ12 للدورى العام.

 

ورفض البدرى فى تصريحات لـ"اليوم السابع" التقليل من فريق الشرقية صاحب المركز السادس عشر فى الدورى برصيد 7 نقاط، موضحاً أن أحفاد عرابى يملكون "طموح" الفوز أمام الأهلى خاصة أن معهم مدير فنى مٌتميّز هو علاء عبد العال.

 

وشدد المدير الفنى للأهلى على أنه طالب لاعبيه خلال الساعات الماضية ضرورة احترام المنافس الشرقاوى واللعب بحماس من أول دقيقة فى اللقاء، خاصة أن الأهلى يواجه ظروف صعبة كالإصابات أو ضغط المباريات، حيث سيلعب مباراتين خلال 48 ساعة تقريباً فقد فاز النصر للتعدين بأسوان مساء الأحد بثلاثية نظيفة وعاد للقاهرة مساء الاثنين وسيلعب مع الشرقية مساء الأربعاء.

 

وأكد المدير الفنى للأهلى أن احترام جميع المنافسين هام جداً من أجل الفوز، موضحاً أن مباراة الشرقية = 3 نقاط شأنها شأن أى مباراة بالدورى، لذا لابد من التركيز فيها وعدم الاستهانة بالمنافس.


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