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فرق «المولوية»و«سماع» للإنشاد تحيى إحتفالات صندوق التنمية الثقافيه بالمولد النبوى

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فرق «المولوية»و«سماع» للإنشاد تحيى إحتفالات صندوق التنمية الثقافيه بالمولد النبوى فرق «المولوية»و«سماع» للإنشاد تحيى إحتفالات صندوق التنمية الثقافيه بالمولد النبوى

تحيى فرق “سماع” للإنشاد الدينى و”المولوية المصريه” بقيادة الفنان عامر التونى إحتفالات المولد النبوى الشريف،التى ينظمها

 إحتفالا بالمولد النبوى الشريف أعد صندوق التنمية الثقافية برئاسة د. نيفين الكيلاني، مجموعة حفلات  بمشاركة فرق “سماع”للإنشاد الدينى والمولوية المصرية بقيادة الفنان عامر التونى.

وتحيى فرق “سماع” وأندونسيا” للإنشاد الدينى ،بمشاركة فريق “الترانيم” الكنائسية الحفل المقام فى السابعة مساء الأحد 11ديسمبر فى قصر الغورى.

بينما يقم عامر التونى وفرقة المولوية باقة من أشهر الأغانى الصوفيه،بالحفل المقام فى بيت السحيمى ، بالسابعه ونصف مساء الأربعاء 14ديسمبر.

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