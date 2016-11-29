سويسرا تقدم دعما نقديا بقيمة 120 مليون دولار لتونس وكنداب 24 مليون دولار

أ ش أ

أعلن الرئيس السابق للكونفدرالية السويسرية سامويل شميدت أن بلاده ستواصل دعم تونس من خلال رصد اعتمادات مالية نقدية بقيمة 120 مليون دولار بما يعادل 250 مليون دينار تونسى خلال الخمس سنوات القادمة 2016/2020 لدعم تشغيل الشباب وتطوير مجالات التدريب.

وقال شميدت فى كلمته خلال الجلسة الافتتاحية لمنتدى دعم الاقتصاد والاستثمار فى تونس 2020 بمشاركة 70 دولة واكثر من 2500 مستثمر من مختلف دول العالم- أن هذه التمويلات ستكون بمعدل 50 مليون دينار سنويا.

وأضاف أن الكونفدرالية السويسرية قدمت دعما خلال السنوات الست الأخيرة بما يعادل 300 مليون دينار تونسى بمعدل 50 مليون دينار سنويا وجهت لبرامج ذات أبعاد اقتصادية وتنموية.

وأكد الرئيس السابق للكونفدرالية السويسرية مواصلة دعم بلاده لتونس والوقوف بجانبها باعتبارها تمثل أنموذجا ناجحا فى بناء تجربة ديمقراطية ناشئة وفتية تحتاج إلى الدعم والمساندة الدولية.

ومن جانبها.. أعلنت وزيرة التعاون الدولى والفرنكفونية الكندية مارى كلود بيبو فى كلمتها أمام المنتدى عن تقديم دعم نقدى لتونس بمبلغ قدره 24 مليون دولار على امتداد أربع سنوات وذلك من اجل دعم التنمية فى بلادنا.