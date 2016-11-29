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النيابة العامة تستدعى منى مينا‎ للتحقيق …ومصادر : بسبب «السرنجات»

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النيابة العامة تستدعى منى مينا‎ للتحقيق …ومصادر : بسبب «السرنجات» النيابة العامة تستدعى منى مينا‎ للتحقيق …ومصادر : بسبب «السرنجات»

الدكتورة منى مينا، وكيل نقابة الاطباء

قالت النقابة العامة لأطباء ، إنها تلقت اليوم، استدعاء للدكتورة منى مينا وكيل النقابة، للحضور أمام نيابة استئناف القاهرة بمكتب النائب العام بالقاهرة الجديدة السبت المقبل 3 من ديسمبر 2016.

 وأكدت النقابة، فى بيان لها، أن الاستدعاء لم يوضح أى سبب، وإنما اكتفى بطلب رقم وتاريخ قيد الطبيبة منى مينا، فيما أشارت مصادر إلى أنه من المحتمل أن يكون الاستدعاء على خلفية التصريحات التى أدلت بها منى مينا عن استخدام السرنجات أكثر من مرة فى المستشفيات الحكومية.

وأكدت مصادر قضائية  فى تصريحات  أن استدعاء مني مينا للتحقيق معاها فى البلاغات المقدمه بشانها بسبب تصريحاته بوجود تعليمات للأطباء باعادة استخدام السرنجات .

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