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تأجيل معارضة رئيس «الزمالك» الأسبق في إصدار شيكات بدون رصيد لـ6 ديسمبر المقبل

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تأجيل معارضة رئيس «الزمالك» الأسبق في إصدار شيكات بدون رصيد لـ6 ديسمبر المقبل تأجيل معارضة رئيس «الزمالك» الأسبق في إصدار شيكات بدون رصيد لـ6 ديسمبر المقبل

أرشيفية

قررت محكمة جنح الدقي، والمنعقدة بمحكمة شمال الجيزة الابتدائية، تأجيل المعارضة المقدمة من ممدوح عباس رئيس نادي الزمالك الأسبق، على حبسه 6 سنوات في اتهامه بإصدار شيكين بدون رصيد، لجلسة 6 ديسمبر المقبل؛ لاتخاذ اجراءات رد المحكمة.

وعقدت الجلسة برئاسة المستشار مصطفى ربيع، وأمانة سر علاء الدين إبراهيم، بغرفة المداولة، وطلب محامي ممدوح عباس رد المحكمة، والتي قررت تأجيل الجلسة لحين اتخاذ اجراء الرد.

وكانت محكمة جنح الدقي قضت في وقت سابق بالحبس 6 سنوات، ضد ممدوح محمد فتحي عباس رئيس نادي الزمالك الأسبق، في القضيتين رقمي 2071، و2072 لسنة 2016، والتي تتهمه بإصدار شيكين بدون رصيد لصالح نادي الجونة الرياضي.

 

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