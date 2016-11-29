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قبول استئناف «زينة» على براءة رئيس تحرير روز اليوسف

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قبول استئناف «زينة» على براءة رئيس تحرير روز اليوسف قبول استئناف «زينة» على براءة رئيس تحرير روز اليوسف

الفنانة زينة

 

قضت محكمة جنح مستأنف قصر النيل، والمنعقدة بمجمع محاكم جنوب القاهرة بالسيدة زينب، بقبول الاستئناف المقدم من دفاع الفنانة زينة على ببراءة رئيس تحرير مجلة روز اليوسف من تهمة السب والقذف، وقررت إلغاء الحكم السابق، وإعادة أوراق القضية إلى محكمة أول درجة للحكم فى الموضوع.

وصدر القرار برئاسه المستشار معتز زيدان، وعضوية المستشاريين أسامة أبو الخير، وهانى الطنطاوي، وسكرتاريه عصام عبده، وكانت أحالت نيابة قصر النيل، فى وقت سابق، إبراهيم خليل رئيس تحرير مجلة روز اليوسف، للمحاكمة أمام محكمة الجنح، لاتهامه بسب وقذف الفنانة زينة.

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