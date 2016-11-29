ضبط 2162 كارت شحن محمول وتحرير 56 قضية تموينية بأسيوط

أسيوط - ضحا صالح

تمكن ضباط مباحث التموين بمحافظة أسيوط من تحرير 23 محضر بطاقة شحن محمول وضبط 2162 بطاقة أخرى مختلفة الانواع والفئات لبيعها بأعلى من السعر المقرر لها، فقما تم تحرير 56 قضية تموينية متنوعة خلال حملة مكبرة بقرى ومراكز المحافظة .

وقال العميد عصام أبوشقة مدير مباحث التموين بأسيوط أن الحملة ضمت مفتشى مديرية التموين والصحة والطب البيطرى والبيئة والتراخيص بهدف محاربة جشع التجار ومنع بيع المواد والسلع التموينية فى السوق السوداء وضبط الاسعار .

وأضاف صالح عبد الله حسين وكيل وزارة التموين أن حملات المديرية بالتنسيق مع الجهات التنفيذية والرقابية مستمرة ليل نهار بمختلف اسواق المحافظة لمحاربة تجار السوق السوداء، مشيراً إلى تحرير 56 قضية تموينية متنوعة منها عدم الاعلان عن الأسعار وإنتاج خبز بلدى ناقص الوزن وعدم تسليم بون خبز وعدم وجود لوحة مواعيد وادارة منشأة بدون ترخيص وعدم الاعلان عن المقررات التموينية .

وأوضح أن المتهمين نسب إليهم مخالفتهم للقانون رقم 109 لسنة 1980 والقرار رقم 281 لسنة 1984 والقانون رقم 163 لسنة 1980 والقرار رقم 102 لسنة 2011 وتم التحفظ على المضبوطات على ذكة تصرفات النيابة.