تعليم الاسكندرية تكرم المدارس الحاصلة على الجودة

الإسكندرية - جاكلين منير

نظمت مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية حفلا بمجمع مدارس زهران لتكريم المدارس الحاصلة على الاعتماد من الهيئة القومية لضمان الجودة والاعتماد عن العام الدراسي 2015 / 2016، حيث وصل عدد المدارس لرقم غير مسبوق بالمحافظات

وقد تم تكريم 35 مدرسة منها 12 مدرسة لإدارة شرق و 10 مدارس لإدارة وسط و4 بالمنتزه و5 بإدارة غرب و3 مدارس بإدارة العجمي وواحدة بإدارة برج العرب .

وأكد جمعه ذكري وكيل أول الوزارة على توجيه الشكر الى المحافظ اللواء رضا فرحات والوزير دكتور هلالي الشربيني وزير التربية والتعليم والتعليم الفني و العمل بروح الفريق الواحد الذي يؤتي ثماره في أبنائنا

وشدد على مديري عموم الإدارات بتقديم الدعم الكامل لفرق الجودة بالإدارات والمدارس المتقدمة للاعتماد هذا العام والبالغ عدد المدارس المستهدفة 52 مدرسة بالإضافة إلى ضرورة المحافظة على القمة باعتبارها الهدف الأسمى للجميع