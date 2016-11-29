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جامعة القناة تنظم مؤتمر السياحة العربية الدولى السابع

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جامعة القناة تنظم مؤتمر السياحة العربية الدولى السابع جامعة القناة تنظم مؤتمر السياحة العربية الدولى السابع

>الإسماعيلية – جمال حراجى

نظمت اليوم الثلاثاء كلية السياحة والفنادق بجامعة قناة السويس مؤتمر السياحة العربية الدولي السابع تحت عنوان السياحة في الوطن العربي بين النظرية و التطبيق وذلك بالتعاون مع كل من اتحاد الجامعات العربية ووزارة التعليم العالي ووزارة السياحة المصرية وهيئة تنشيط السياحة والجمعية المصرية لعلوم وتكنولوجيا الأغذية

تحت رعاية الدكتور ممدوح مصطفي غراب رئيس جامعة قناة السويس وإشراف الدكتور عاطف ابو النور نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة وبرئاسة الدكتورة نادية ماهر عميدة كلية السياحة والفنادق

وأكدت د نادية ماهر عميدة الكلية ان المؤتمر يناقش العديد من المحاور من أهمها تطوير وتنمية الموارد البشرية في الفنادق والاتجاهات الحديثة للتسوق الفندقي واقتصاديات الفنادق في أوقات الكوارث والفنادق والبيئة في الوطن العربي وصحة وسلامة الغذاء في الفنادق والاتجاهات الحديثة في التغذية الفندقية وأثر الفنادق العرقية في صناعة الضيافة والتنمية السياحية فى الوطن العربي والسياحة المستدامة في الوطن العربي والأنماط السياحة الحديثة وإدارة الأزمات السياحية والموروث التاريخي وإدارة المتاحف في الوطن العربي

شارك فى  المؤتمر نخبة من علماء وخبراء السياحة بالجامعات العربية والمصرية والمهتمين بتنشيط السياحة بالوطن العربي

 

 


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