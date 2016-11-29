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نيابة قسم ثان شبرا الخيمة تعاين حريق شركة صوامع القمح بمسطرد

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نيابة قسم ثان شبرا الخيمة تعاين حريق شركة صوامع القمح بمسطرد نيابة قسم ثان شبرا الخيمة تعاين حريق شركة صوامع القمح بمسطرد

>القليوبية - محمد قاسم

انتقل فريق من نيابة قسم ثان شبرا الخيمة، برئاسة المستشار محمد عبد الرحمن، لمعاينة حريق شركة صوامع غلال مسطرد التابعة لمطاحن شمال القاهرة، والتى تتبع الشركة القابضة للصناعات الغذائية بوزارة .

 

وبعد المعاينة الأولية للحريق، تبين أن سبب الحريق يرجع لانفجار حدث فى غرفة كهرباء التحكم فى رفع الغلال، وأدى إلى وفاة شخص، كما تسبب الحريق فى إصابة 13 شخصا بحروق، وتم نقل عدد 6 أشخاص إلى مستشفي ناصر العام، و3 أشخاص آخرين إلى مستشفى أم المصريين، وشخصين إلى مستشفى إمبابة، وشخصين آخرين إلى مستشفي دار السلام.

 

تلقى اللواء مجدى عبد العال، مدير أمن القليوبية، واللواء الدكتور أشرف عبد القادر، مدير المباحث الجنائية إخطارا بالواقعة، وانتقلت على الفور قيادات المديرية والعميد عماد عياد مدير الحماية المدنية إلى مكان الحادث، وتم السيطرة على حريق شب داخل غرفة التحكم قبل امتدادها إلى باقى الغرف والمطحن، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيقات.

 

ومن جانبه، قام اللواء عمرو عبد المنعم محافظ القليوبية بزيارة المصابين بمستشفى ناصر العام، للاطمئنان على حالتهم، وأمر بتوفير الرعاية الطبية اللازمة للمصابين، ورافق المحافظ خلال تفقد الحريق وزيارة المصابين الدكتور نصيف الحفناوى وكيل وزارة الصحة، وأعضاء مجلس النواب عن دائرة شبرا الخيمة، وهم النائبة ثريا الشيخ، والنائب صلاح حسب الله، والنائب سيد حماد، وعدد من القيادات التنفيذية بمدينة شبرا الخيمة.


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