شاهد باغتيال النائب العام: تعرفت على المتهم عبر بطاقة تحقيق الشخصية

قال ناجي نور الدين أشرف، شاهد الإثبات بقضية “إغتيال هشام بركات “، أنه كان مكلفًا بضبط متهم لا يتذكر اسمه، بقرية الإبراهيمية، وأنه وصل له معلومات بخصوص تردد المتهم على منزله.

وأضاف نور الدين، بأنه تم إعداد كمين بجوار منزله ليتم ضبطه، مشيرًا إلى أن قوة من الشرطة السرية هي من قامت بالقبض عليه، وأنه لم يم يكن معه ثمة ممنوعات.

وطلب الدفاع استخراج المتهم من القفص لمواجهة الشاهد، وذلك لما قالوه عن تعرضه للتعذيب، ليرفض القاضي طلب الدفاع، طالبًا منهم سؤال الشاهد، وفي هذا السياق أشار شاهد الإثبات شريف صلاح، أنه ضبط المتهم محمد يوسف، بمسكنه في “بئر العبد” بسيناء، وأنه تعرف على المتهم عبر بطاقة تحقيق الشخصية، وهو كان معروفًا بناء على مصادره.

وكانت نيابة أمن الدولة العليا، أمرت بإحالة المتهمين إلى محكمة الجنايات، بعدما أسندت إليهم اتهامات، استهداف وتفجيرموكب النائب العام الراحل هشام بركات في يونيو من العام الماضي، بمنطقة مصر الجديدة، عن طريق تفجير عبوات ناسفة أثناء انتقاله من منزله إلى مكان عمله، مما أسفر عن استشهاده، وإصابة عدد من أفراد الحراسة، فضلًا عن تخريب وإتلاف العديد من الممتلكات العامة والخاصة.