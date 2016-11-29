أخبار عاجلة

هل تنهي «التجربة الإيطالية» معضلة المرور في مصر؟ -
صور| افتتاح وحدة الإذابة السريعة للجلطات المخية بجامعة المنصورة -
صور| محافظة سوهاج تستعد لاستقبال أقماح الموسم الجديد -
عبد الرحيم علي: طُلب منا تغيير عناوين «البوابة».. وموقف «الصحفيين» مخزي -
مصادر: فشل الاندماج بين «CBC» و«النهار» -
البابا تواضروس يرسل وفدا لزيارة مصابي تفجير طنطا -
فيديو| بكري: الظروف أجبرتنا على «الطوارئ».. وللدولة حق مصادرة الصحف -
رسيمًا.. «نيمار» يغيب عن كلاسيكو الأرض -
فينجر ولاعبيه يواجهون انتقادات حادة -
إنتظروا النجم " إدوارد " في حلقة خاصة مع بيومي فؤاد في بيومي أفندي السبت الـ9 مساءً -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. المال والاعمال
  4. أونا

شاهد باغتيال النائب العام: تعرفت على المتهم عبر بطاقة تحقيق الشخصية

Google+ Print
شاهد باغتيال النائب العام: تعرفت على المتهم عبر بطاقة تحقيق الشخصية شاهد باغتيال النائب العام: تعرفت على المتهم عبر بطاقة تحقيق الشخصية

أرشيفية

قال ناجي نور الدين أشرف، شاهد الإثبات بقضية “إغتيال هشام بركات “، أنه كان مكلفًا بضبط متهم لا يتذكر اسمه، بقرية الإبراهيمية، وأنه وصل له معلومات بخصوص تردد المتهم على منزله.

وأضاف نور الدين، بأنه تم إعداد كمين بجوار منزله ليتم ضبطه، مشيرًا إلى أن قوة من الشرطة السرية هي من قامت بالقبض عليه، وأنه لم يم يكن معه ثمة ممنوعات.

وطلب الدفاع استخراج المتهم من القفص لمواجهة الشاهد، وذلك لما قالوه عن تعرضه للتعذيب، ليرفض القاضي طلب الدفاع، طالبًا منهم سؤال الشاهد، وفي هذا السياق أشار شاهد الإثبات شريف صلاح، أنه ضبط المتهم محمد يوسف، بمسكنه في “بئر العبد” بسيناء، وأنه تعرف على المتهم عبر بطاقة تحقيق الشخصية، وهو كان معروفًا بناء على مصادره.

وكانت نيابة أمن الدولة العليا، أمرت بإحالة المتهمين إلى محكمة الجنايات، بعدما أسندت إليهم اتهامات، استهداف وتفجيرموكب النائب العام الراحل هشام بركات في يونيو من العام الماضي، بمنطقة الجديدة، عن طريق تفجير عبوات ناسفة أثناء انتقاله من منزله إلى مكان عمله، مما أسفر عن استشهاده، وإصابة عدد من أفراد الحراسة، فضلًا عن تخريب وإتلاف العديد من الممتلكات العامة والخاصة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
هل تنهي «التجربة الإيطالية» معضلة المرور في مصر؟

هل تنهي «التجربة الإيطالية» معضلة المرور في مصر؟

وزير الأوقاف يعلن فوز مصر بالمسابقة العالمية للقرآن الكريم

وزير الأوقاف يعلن فوز مصر بالمسابقة العالمية للقرآن الكريم

ستاد مصر: ملخص الشوط الأول لمباراة الاتحاد والاهلى

ستاد مصر: ملخص الشوط الأول لمباراة الاتحاد والاهلى

عكاشة: "تيران وصنافير مصريتان منذ فجر التاريخ"

عكاشة: "تيران وصنافير مصريتان منذ فجر التاريخ"