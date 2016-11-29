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عباس شومان : ليس لدى مانع من تولى امرأة رئاسة جامعة الأزهر

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عباس شومان : ليس لدى مانع من تولى امرأة رئاسة جامعة الأزهر عباس شومان : ليس لدى مانع من تولى امرأة رئاسة جامعة الأزهر

>كتب لؤى على

قال الدكتور عباس شومان، وكيل الأزهر الشريف، إنه من الخطأ الشائع القول على المرأة بأنها الجنس الآخر، مشيرا إلى أن الأصح قول "النوع الآخر" وليس الجنس الآخر.

 

وأضاف شومان - خلال كلمته بندوة الرواق الأزهرى ، بكلية الدراسات الإنسانية بنات جامعة الأزهر، بعنوان "العطاء الحضارى للأزهر الشريف فى والعالم"، - أن الأزهر مؤسسة مجتمعية متصلة بالناس فى كل مكان، ولديه رؤية فى حل مشكلات الناس ، لافتا إلى أن العالم يقدر الأزهر وشيخه وهذا يكون واضحا فى زيارات شيخ الأزهر والأزهريين .

 

وأكد أنه على طلاب الأزهر أن يفتخروا بانتسابهم للأزهر الشريف ، مشددا على اهتمام الأزهر بالمرأة وأنها مكون مهم فى الأزهر الشريف، كاشفا أنه ليس هناك ما يمنع قانونا أن تنضم المرأة لهيئة كبار العلماء ومجمع البحوث الإسلامية، ، وليس لدى مانع أن تكون امرأة رئيسة لجامعة الأزهر.


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