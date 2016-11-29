إلغاء رحلتى «لوفتهانزا» من القاهرة بسبب إضراب الطيارين

تسبب إضراب طيارى الخطوط الالمانية “لوفتهانزا ” فى إلغاء رحلتيها، والتى كانا من المقرر إقلاعهما من مطار القاهرة الدولي، رقم 580 والمتوجهة إلى فرانكفورت، ورحلة 586 المتجهة الى ميونخ.

وصرحت مصادر أمنية بالمطار، أنها تلقت إخطارًا من إدارة شركة ، يفيد إلغاء الرحلتين بسبب إضراب الطياريين هناك، ويذكر أن شركة «لوفتهانزا» أكدت أنها قررت إلغاء نحو 1700 رحلة جوية أخرى يومى الثلاثاء والأربعاء، بسبب إضراب للطيارين.

وكانت نقابة الطيارين الألمان، أعلنت تنظيم المزيد من الإضرابات فى لوفتهانزا يومى الثلاثاء والأربعاء ، بعد فشل محادثات جديدة فى نهاية إضراب استمر ٤ أيام فى تسوية نزاع قائم منذ فترة طويلة بشأن الأجور.

وذكرت شركة الطيران، أنها تعتزم تسيير 2184 رحلة من بين ثلاثة آلاف رحلة كانت مقررة يوم الثلاثاء، وتسيير 2110 رحلات من ثلاثة آلاف رحلة يوم الأربعاء.